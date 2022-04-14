来源：中时新闻网

作者：陈朝平

美国参谋首长联席会议主席米利，7日在联邦参议院军事委员会作证时表示，吓阻中国大陆的最佳防御是台湾人自己来，美国一定会像援助乌克兰一样地提供武器协助台湾。他说，台湾易守难攻，执行两栖或空中攻击并不容易，美国只需要协助台湾更好的防卫，这是美国能做到的。

米利此话一出，岛内论者咸认，台海一旦有事，美国只会提供武器军备，绝不会出兵援台，台湾防御只能靠自己。岂止于此？

首先，且不说俄乌冲突与北约东扩与美国扇风点火有关，俄乌战争开打迄今，美国除了鼓动盟国制裁、援助军备武器与乌克兰，何时见过美国从中调解、鼓励和谈？盟国穿梭俄乌，戮力和谈，美国冷眼旁观，还要中印等国积极参与制裁，危言耸听俄国将动用核武，和平与战争，何者才是美国的核心价值？

其次，米利以及美国智库有关两岸冲突的预测，都是基于中国大陆一定会对台武统的前提假设，一如美国自我实现地预测俄乌战争爆发。然而，大陆武统台湾的确切证据何在？大陆加强对台施压的种种行动，与其说是意图武统台湾，不如说是针对美国侵踏台海门户的反应。而美国侵踏台海门户，正如北约东扩、威逼苏联解体后的俄国。

再者，米利认定中国大陆必然对台用武，也承诺台湾更好防卫。那么，现时，我们何需耗费巨资向美国购进过时的、且未必能与解放军匹敌的军备武器？台湾既然是美国战略核心利益，那么，何不等自我实现的“大陆武统”预言成真时，再来免费接收美国最新的武器装备？

吓阻中国大陆的最佳防御是台湾自己来？既然最佳防御是台湾自己来，何劳美国操心？以俄乌战争为鉴，乌克兰最佳的选择不是吓阻俄国，而是友好俄国、友好各个邻邦！吓阻策略，会带来敌意螺旋升高，两岸折冲，台湾最佳的选择，不是吓阻，而是友好中国大陆！