参选特首多听意见 小我大我明察秋毫

香港《明报》社评

香港前政务司长李家超昨天向选举主任提交786份选委提名表，正式报名参选行政长官。李家超胜券在握，过去数天他与选委、政党及社团会晤交流，除了争取支持，更大程度是听取意见准备政纲，不同界别人士各有主张，尽快通关、觅地建屋、改革医疗、重建香港品牌、支援再工业化等不一而足，竞选政纲无法一一兼顾，就要取舍，特首参选人需要明察秋毫，认清哪些是小我诉求，哪些是大我利益。施政“以结果为目标”，涉及管治文化和做事方式的改革，如何冲破制约香港民生改善的各种利益藩篱，则要看管治者的决心与勇气。作为特区领导人，必须以社会整体利益为先，敢于向既得利益说不，不能事事讲利益平衡、但求面面俱圆。

过半数选委提名角逐 期待李家超政纲出炉

回看历届特首选举，自2007年曾荫权取得八成选委提名以来，再无候选人是挟过半数选委提名而当选。上次选举，林郑月娥所得的提名票，约为总票数的48%，相比之下，今回李家超宣布角逐特首不过数天，已火速取得过半数选委提名，超过了当选门槛。

根据选委会资料，决定提名李家超的选委，包括现届立法会各大政党主席、四大发展商以及工商界领袖。递交提名表格的限期今天下午结束，外界普遍相信，不会再有其他人成功“入闸”参选，5月8日特首选举投票，唯一悬念也许只是李家超取得多少支持票。 “一人选举”缺乏竞争，无疑有不足之处，不过香港经历了反修例风暴，加上疫情肆虐的特殊性，作为选举制度修改后首次行政长官选举，多方面都难与近届选举直接比较。

上届特首选举，林郑宣布参选后，先见选委及各界人士听取意见，才发表政纲。这一次李家超的步调大致相似，背景却大有分别。当年林郑由宣布参选到当选，有超过两个月时间，可以按部就班，先咨询，定政纲，再争取选委提名和支持。反观李家超是提名期开始后才表达参选意向，时间紧迫得多，已公布的“管治三方针”，谈的是施政理念，未涉具体政策。李家超胜券在握，过去数天马不停蹄与选委、政党及团体代表会晤，性质似以聆听意见准备政纲为主，并不是以具体政纲争取提名，外界暂时只能从一些公开发言，了解李家超一些具体政策主张，例如《基本法》23条立法将是其中一项优先工作，他的立场与现届政府一致；除了国家安全，还要做好金融体系风险管理，准备应对不同方面攻击，等等。

香港是多元社会，不同利益持份者各有主张，对于何谓社会整体利益，看法往往南辕北辙。李家超与不同界别选委会晤，各方都把握机会力陈己见。有人表示疫情打击中小企，建议重建香港品牌吸引游客；有人促请以第五波疫情为鉴，加强基层医疗及院舍支援；有人关注如何吸引挽留外国、香港及大陆人才；有人提倡为改划新界农地用途拆墙松绑；有人希望尽快重启与大陆通关进程，重振香港零售板块，也有大企业代表称，不论能否与大陆通关，为了方便做生意，香港对国际开放非常重要；有政党则重申反对取消强积金对冲机制，提升竞争力不能事事讲福利，云云。

多元社会各有所求 择善固执大我为先

特首换人，权力重组，牵动不同利益，身为特首参选人，需要做到不为身边支持声音或美言所惑，聆听意见广纳善言之余，必须仔细分辨哪些是为了社会大我，哪些是假公济私的小我诉求。香港百病丛生，社会层次矛盾日积月累，政府作为不足，拘泥僵化程序，做事不够彻底，无疑是一大原因，然而既得利益掣肘，显然亦是改善民生重大阻力。

《香港国安法》实施以及选举制度修改后，香港政治生态大变，以往议会拉布妨碍施政的问题不复存在；李家超提出施政以结果为目标，针对了官僚异化程序先于一切的管治作风，可是就算官员做事方式有所革新，特区政府依然要面对既得利益窒碍变革的情况，若要兴利除弊，有效破解房屋、就业、医疗、贫富悬殊等问题，就要敢于择善固执，冲破各种利益藩篱和制约。

多元社会各有所求，管治者不可能一一满足，面面俱圆做滥好人，施政难有作为，充其量只能小修小补，无法让市民有真正获得感。施政为民，贴基层、接地气非常重要，倘若界别利益与社会整体利益一致，管治者当然应该积极推动，玉成见事，万一两者存在矛盾，管治者就要取舍，并以是否符合大多数人利益作为判断依归。这一次特首选举，很可能只有李家超一人“入闸”，选举工程以高票当选为目标，可以理解，然而特首参选人既要面向选委，也要面向公众，期望李家超能够切实拿出一份有担当、敢硬碰、有作为的政纲，莫为高票当选对既得利益“有求必应”。