俄罗斯及乌克兰与和平的距离

来源：联合报

作者：严震生

俄乌战争迄今，两国虽仍处战争状态，但经历几次谈判，显见双方并未准备无限制延长战事，而是希望能在彼此接受条件下，达成和平协议。不过，由于双方各有坚持且妥协空间有限，同时战事发展也带来新变数。战争未歇之际，回顾莫斯科开出的条件及基辅的坚持，很明显地是双方离和平仍有段距离，难道俄乌真的无法找到一条和平大道吗？

众所皆知，俄罗斯非常反对乌克兰加入东扩的北约，其次是希望克里米亚的独立和加入俄罗斯之过程获得法理的确认，以及乌东两个宣布独立的人民共和国顿内次克及卢甘斯克为国际社会所接受。第一个条件逐渐演变成包括乌克兰的中立以及非军事化。此外，对乌东构成威胁的亚述营，必须解除武装，同时乌克兰也应当进行去纳粹化。最后，普京在战前曾策动乌东地区提出基辅政府禁止使用俄文的做法，形同语言及文化上的种族灭绝，因而要求俄语为第二官方语言，废除任何禁止俄语的法律。

至于乌克兰方面，泽连斯基一再强调要确保领土完整和主权不可侵犯。同时希望若签和平协议，未来安全须获国际保证。至于加入北约，除非最终它击败俄罗斯，否则这个选项已不太可能。在俄军久攻基辅不下，改变战术转向乌东集结之际，乌克兰似乎有了足够底气，想要完全驱逐俄国势力，这会让泽连斯基在和平协议方面更不可能轻易妥协。若未来双方仍要进行和平谈判，个人认为最大的争议会是双方对于领土的看法。先不谈克里米亚和乌东两个共和国，单是俄罗斯目前占领这些地区以外的部分该如何处理，就相当棘手。

过去一些国际战争，如1727至29年英国与西班牙战争，及英美间1812年战争，在战后和约中双方领土并没有任何割让或变迁，回到战前状态；七年战争（1756至63）虽然让英国在欧洲以外获得新领土，但在欧陆部分却是同样回到战前状态，奥地利并没有从普鲁士手中夺回想要的西里西亚。

如果将回到战前状态当作俄乌战争的和平条件，将产生一个问题，即所谓战前究竟是指今年2月24日前状态，还是2014年克里米亚独立前状态？目前看来，乌克兰似乎偏向后者，但要俄罗斯交回克里米亚或是置俄罗斯人占多数的乌东两个共和国于不顾，等于是完全战败才会有的条件，莫斯科当然不会接受。

与“回到战前状态”相对的是“允许保留占有”，也是以色列曾经有的经验。普京或许希望如以色列在1967年六日战争后，尽管与埃及、叙利亚及约旦达成停火协定，但并未放弃从战争中取得的西奈半岛和加沙地带、戈兰高地及约旦河西岸。尽管在1979年的大卫营协定之后，以色列将西奈半岛归还埃及，但它至今仍拥有约旦河西岸及戈兰高地。

如果俄乌战争仅是停火，允许保留占有或让俄军从顿巴斯及克里米亚以外地区撤出，也许能被基辅接受，但这并不代表双方达成和平协议。最终除乌克兰不加入北约、中立化、非军事化及去纳粹化等议题外，双方对“回到战前状态”及“允许保留占有”能否达成共识，才是签署和平协议的关键。