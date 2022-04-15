对决时刻 激进左翼选民决定法国下届总统？

来源：法广

作者：安德烈

法国总统大选距离第二轮投票还有约10天，现任总统马克龙与极右翼总统候选人玛琳娜·勒庞正在全力以赴吸引左翼选票。

法国第一轮大选的结果呈现“一个中心，两个极端”，一个中心指的是围绕现任总统马克龙的中左及中右的力量，两个极端则指的是梅郎雄领导的极左翼法国不屈服以及勒庞领导的极右翼国民联盟。第一轮选票的结果，三位候选人得票综合超过70%以上，马克龙得票27.8%，勒庞得票23.1%，两人进入第二轮对决，得票22%的梅郎雄被淘汰。但是，梅郎雄的选票以及梅郎雄一派影响下的左翼选民的选票流向将会对第二轮投票结果产生重大影响。

第一轮投票结束的晚会上，梅郎雄虽然四次重复，希望他的选民不要把票投给极右翼勒庞，但他也没有明确要求选民把票投给马克龙。根据最新民调，任期届满的马克龙总统将获得53-55%的选票，但距离投票还有约10天，力量的消长仍远远不能断定。虽然勒庞反欧洲、亲普京的民粹立场令人担心，但是国际议题能在多大程度上影响选民，仍然是一个未知数。

马克龙周四选择去他的首任总理菲利普担任市长的勒阿弗尔，主打的议题是勒庞斥之为撕碎法国乡村风景的“风力发电”。如同他周三去掉斯特拉斯堡，勒阿弗尔这座北方港口，并未被马克龙征服，该市的选民在第一轮投票中多数选择了激进左翼候选人梅朗雄。

在距离此地800公里以远的南方都市阿维尼翁，勒庞女士召集第二轮选举以来的第一场竞选造势大会，这座城市在第一轮选举时也把梅郎雄放在首位，而在法国传统政治版图上，这座城市一直属于右翼的领地。

两位对决的候选人的目的是双重的，一方面发动支持自己的选民，同时努力争取激进左翼梅郎雄的选民。激进左翼政治理念传统上与极右翼势不两立，但是激进左翼一直指责现任总统马克龙代表“精英”、“资本”，与极右翼指责马克龙是“富人的总统”有某种程度的不谋而合。因此，要说服激进左翼投票支持并不容易，另一方面，由于激进左翼并不喜欢马克龙，存在着或者把票投给勒庞以达到让马克龙下台的目的或者弃权、不做任何选择的可能性。

这种情形，加大了勒庞拉拢激进左翼的希望，同时，也加大了马克龙说服法国不屈服把票投给自己的难度。不过，在距离投票还有约10天的时候，根据民调，马克龙仍然有较小幅度的领先。根据周三Elabe公布的民调，35%梅郎雄的选民会把票投给马克龙，而27%的会把票投给勒庞。但是，还有38%的梅郎雄的选民没有表达他们的意图。

情况对双方来说都不容乐观，两位候选人不断地打出被视为“左翼”招牌的议题，马克龙在演说中强调重视梅郎雄关于生态规划的观点，以及绿党候选人雅多提倡的关于循环经济和“朴素清醒”的执政作风。

玛琳娜·勒庞则从周日晚上开始鼓吹“社会正义”和“社会保护”项目，并努力在法国不屈服选民之间做出区分。她称，非常重视世俗主义的梅郎雄，近年来已经渐渐滑向对伊斯兰主义示好，但并不是他的所有选民都在这条线上。

倍受两位候选人重视的梅郎雄则呼吁他的选民不要给勒庞投票，星期三，他启动了针对第二轮投票的协商，协商的内容包括三项问答：弃权，投空白票，以及投票支持马克龙。这一协商应在周六傍晚6时结束。

然而，对梅郎雄的选民而言，这可能是一个困难的选择。法国不屈服议员François Ruffin在周四发表的《解放报》采访中这样总结了激进左翼的选择困境。他指责马克龙 “在他的整个任期内，精心盘算，玩世不恭，与极右派一起玩火，而现在这个纵火者正在变成一个消防员。”

至于玛琳娜·勒庞，“在社会问题上，她根本不在乎，她玩弄小民对抗精英的游戏，以最大限度地拉拢我们的选民”。这位议员明确表示，他的选票不会投给勒庞。

另外不可忽略的是周四发生的索邦大学学生的抗议活动，他们对两位候选人提出的选择表达了幻灭感。学生们的示威应与所有左派候选人在第一轮全数淘汰有重大关系。一位女生说，“我们厌倦了总是要出于避免最坏而被迫做出选择”。示威学生提出的口号是：“既不投马克龙，也不投勒庞”。这一迹象显示，现任总统不能再指望选民大规模拒绝极右派来获胜。