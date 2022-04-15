蓝营桃园市长参选风波 劝和不易

来源：中评社

作者：黄文杰

中国国民党桃园市长究竟派谁出马？谁有资格争取提名？党内意见分歧。以台北市议员罗智强为主的空战派，面对在地力量的陆战派挑战，双方各有坚持，朱立伦、罗智强风波之下，蓝营很多人心急如焚，想当和事佬，只是尺度拿捏若不好，劝和者反倒让伤痕扩大。

罗智强有意参选遭党主席朱立伦力阻，甚至秘书长黄健庭还称在地反应都说罗“很弱”，选策会已排除提名，这让罗很气馁，但也赢得不少同情票，压力又回到朱立伦身上。

军系的黄国园党部，理当保持行政中立，却看到桃园黄复兴主委蔡忠诚跳出来喊话，挺党中央决定，挺主席朱立伦，实际是挺在地力量，不忍党继续纷扰，却可能潜藏更大隐忧，若最后是罗出线，地方更不容易整合。

当时就有人形容，罗智强不顾党中央劝阻，6日宣布参选桃园市长，展开空军作战的态势，不断“轰炸”创造声量，接着黄国园党部13日召开记者会，换成陆军派坦克战车出动，理当蓝军陆空联合对付民进党，却因为蓝军没有产生主帅，变成考验双方意志力。在地力量评估罗智强掌握制空权优势，但是飞机不可能一直在天上飞，“终究会降落”。

黄国园党部决定召开记者会，事先跟党中央报备，只是朱罗风波还没有找到转圜空间，任何发言不妥，可能让内部冲突添加柴火，形同失火，还好军系适度表达“在地声音”，没有弄巧成拙，罗受访也表达“感受自己变不受欢迎”，姿态放软，说明“陆军”某种程度有发挥震撼效果。

结果事隔一天，国民党智库执行长柯志恩，接受媒体专访表示，国民党提名桃园市长民调“并没有排除罗智强”，本意是为了破除地方的不实传言，但是一片好心却引起了另一个谣言，不慎打到在地力挺的蓝委吕玉玲，增加桃园地方对朱领导的嫌隙。

只能说敏感时刻，即使出发点是好，目的是想劝和，让争议早日化解，不是当事人双方，没有经过授权发言，容易让风波愈演愈烈。