国安教育不只是国安法教育

来源：香港01

作者：倪文迪

2015年7月通过的《中华人民共和国国家安全法》第14条规定，每年4月15日为全民国家安全教育日，然而香港特区政府碍于不同理由，等到前年开始才正式在当日举行较大规模的宣传及教育活动。今年香港教育局和保安局就为全港中小学生合办“2022年国家安全齐参与”计划，当中包括标语创作、海报设计及网上问答比赛等活动。

正如中央和特区政府多番强调的，国家安全问题其实并不限于政治安全。在“总体国家安全观”的概念下，它还涵盖军事、经济、文化、社会、科技、网络、生态、资源等其余多个领域的安全问题。至于在不同领域里保障国家安全的手段和工具，也不应该限于以检控特定刑事罪名为主要内容的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。

国安法外港府无事可教？

由中央出手制定的《香港国安法》从公布施行至今将近两年时间，它的效用相信已为社会各方认可，不少根据该法起诉的案件都在法院完成了审理程序。普及《香港国安法》的地位与知识，无疑属于香港国安教育一个重要环节，但问题是在香港保障国安并非单纯要求执行《香港国安法》而已，相关教育自然也不能只知道围绕该法。

举例来说，今年教育局课程发展处为各中、小学制作了“国家安全教育展板”，但其内容仍然很重视讲述《香港国安法》的由来与内容，特别中学版本更加专门用上整块来作相关介绍。该处声称为支持学校推行《宪法》、《基本法》及国安教育而编订的“国事小专家”互动问答游戏里，跟国家安全相关部分同样是以《香港国安法》内容为主。

对比同为特别行政区的澳门，当地同类展览除了简述2008年澳门《维护国家安全法》之外，内容更多介绍新近工作进度，譬如去年就提到《网络安全法》、《楼宇及场地防火安全的法律制度》及《危险品监管法律制度》等其他国法项目的进度。换一角度来看，港府在香港国安教育活动拿不出《香港国安法》以外的主题，倒可能说明了当局在此方面未能做出成绩。

宣传推广应该照顾时地

更加重要的是，任何题目想得到有效教育和推广，都不可能完全脱离时局最新进展。随着社会冲突远去，近来维护国家安全焦点，显然已从街头市面上的止暴制乱，转移到保障网络和金融安全。另一方面，虽然香港冠病疫情逐渐回稳，但是中国大陆与其他国家的情况并非如是，故此防控疫情仍旧属于当下要积极关注的国安议题。

上月底国家司法部、全国普法办公室发布《关于开展2022年全民国家安全教育日普法宣传活动的通知》，便要求各地政府必须“结合国家安全面临的新形势……推动全社会充分认识数据安全、生物安全对于国家安全和经济社会发展的重要性”，以及“加强公共卫生安全、传染病防治、突发公共卫生事件应急管理等方面法律法规的宣传，促进依法防控疫情、维护国家安全和公共安全人人有责的观念”。

国安教育必须做到因地制宜、与时并进。一味强调《香港国安法》与政治安全，对其他领域和议题采取忽视态度，那恐怕不但有违“总体国家安全观”初衷，甚至可以说是反过来暴露了主事者本身也不谙相关问题。日前重庆以涪陵芥菜品牌研究来勾连粮食安全议题，一些沿岸城市则落力宣扬海洋安全重要性，香港未来也应该考虑一下如何打造具备自己特色的国安教育。