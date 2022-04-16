台美关系跃进？ 国际现实“坚若磐石”

来源：台湾《联合报》

美国参、众议员组团访台，表达两党一致对台支持，然而涉及外交承认、台美经贸进展等艰难议题时，议员则提醒台湾要务实以对。

参院预算委员会共和党首席议员葛理汉在记者会开场时先提经贸关系，再谈自由民主。他表示，若更多台湾人赴美投资，美国政治人物更容易向民众解释台湾的重要性，台湾生产的晶片对美重要，同样重要的是自由，“拋弃台湾就等同于拋弃自由，美国永远不会放弃自由”。

被问到前国务卿蓬佩奥呼吁美国政府外交承认台湾，葛理汉称蓬佩奥为好友，也是台湾大力的支持者，接着说，此行来台是为展现支持台湾，不是为改变“一中政策”。

议员强调对台支持坚若磐石，也不忘重申美国延续数十年的一中政策，另提及美国并不寻求与中国大陆冲突，就像台湾不挑衅一样。美国会议员虽友台，却难像蓬佩奥以平民身分高呼外交承认，“既现实，也务实”。

至于驻美代表处更名案、台美洽签自贸协定、美国“印太经济架构”纳入台湾等台方积极争取的事项，几位议员表达强力支持，并未做出不切实际的承诺，因为关键仍在行政部门是否落实。

俄罗斯入侵乌克兰以来，美国总统拜登曾指派跨党派资深代表团访台，向台湾及区域盟友、伙伴“再保证”，这次美重要议员访问印太，也是为展现美国对区域的重视与承诺，符合美国自身利益。

可以预见，未来还有美国代表团、议员团现身表支持，以提升台湾及区域伙伴对美信任度。台湾虽欢迎友人来访，但不要以为因此就能换取台美关系大跃进；美方不允许“负面的事情”在台湾发生，不只因为关乎世界利益，更重要的是会冲击美国利益，国际现实才是“坚若磐石”。