乌克兰战争是另一个“9.11”吗？

来源：中时新闻网

2001年发生的“9.11”恐怖主义袭击迫使美国大幅度调整其全球战略，为中国的发展和中美关系的稳定创造了一个“战略机遇期”。二十多年后的今天，俄乌军事冲突再度冲击欧洲乃至全球的国际关系格局。坊间有舆论认为乌克兰战争是上天送给中国的又一个“战略机遇”。对中美关系而言，俄乌冲突果真是又一个“9.11”吗？

必须看到“9.11”恐袭和俄乌战争虽然都可以说是国际关系中的“黑天鹅”事件，但就其性质和影响而言仍有着很大的区别。“9.11” 恐袭是非国家行为者用非传统手段对一个超级大国发动的的攻击；而俄罗斯对乌克兰的“特别军事行动” 则是更为传统的两个主权国家之间的冲突。以“9.11” 为发端的所谓反恐战争在全球范围内持续二十多年，迄今仍未结束。虽然美国参联会主席密利预测乌克兰战争也将是一场旷日持久的冲突，但是目前还没有足够的迹象来证明这一点。此外“9.11”恐袭对美国本土造成史无前例的伤亡，而乌克兰战争对美国安全并不构成直接的威胁。最重要的是中国对这两个事件的态度和站位有着重大区别。“9.11”恐袭后，中国在第一时间旗帜鲜明地反对恐怖主义，广义上和美国处于同一战线；而俄乌冲突发生后，以美方的立场来看，中国是站在了美国和西方的对立面。

乌克兰战争确实给中美关系带来了一些益处。俄乌冲突在一定程度上牵制了美国的战略注意力，打乱了美国在亚太地区针对中国的战略部署。例如本来计划于2月出炉的拜登政府第一个国家安全战略不得不进行修改而推迟发布。美国和东协（亚细安）的峰会也被无限期推迟。冲突爆发后，美国在乌克兰问题上有求于华，两国高层对话沟通明显增加。3月18日中美领导人举行第二次视频会晤，再次重申对华 “四不一无意，” 以稳定中美关系。由于忙于处理俄乌冲突，美国针对中国的举措有所收敛，对华压力略为减少。俄罗斯针对乌克兰的大规模军事行动也凸显中国在外交上的“温和”。所谓“没有比较，就没有伤害。” 美国一些高官承认，中国并没有像俄罗斯那样，“入侵”其邻国。乌克兰战争对削弱美欧在对华问题上的“同盟战略” 或许也有一定帮助，因为对欧洲国家来说，乌克兰战争表明俄罗斯，而不是中国，才是更现实的威胁。

另一方面，俄乌冲突给中美关系也带来了不少负面效应。由于中国没有像“9.11”恐袭发生后那样明确站队，美国和西方以中方一贯强调的国家主权原则为由，要求中国在乌克兰问题上和俄罗斯切割的压力不断增大。美国国内的一些反华势力也乘机拿 “上不封顶”的中俄关系做文章，试图把中国打成俄罗斯的 “帮凶”，将俄罗斯的“账”算到中国的头上。乌克兰战争更引起美国朝野在台湾问题上的集体抓狂，担忧中国大陆会利用美国忙于应付俄乌冲突，但却明确拒绝出兵乌克兰的形势在台海如法炮制，陷美国于两线作战之困境。于是拜登政府的挺台动作接连不断，美国国会的保台法案层出不穷。更为关键的是乌克兰战争爆发之后的中美互动并没有改变美国对华的基本战略认知。对美国战略界而言，俄罗斯或许是美国当前的“燃眉之敌”（clear and present danger），但是中国仍然是美国“最重要的战略竞争对手” 和“决定性挑战”（pacing challenge）”。

因此总体来看，乌克兰战争并不是另一个“9.11” 它可能会给中美关系带来一些短期和战术上的好处，但是不会导致美国对华政策的战略性改变。相反由于双方在对俄问题上的立场南辕北辙，处理不好还会加剧中美关系的敌对和紧张。“9.11” 之后美国的全球战略重点明显从亚太转移到了中东，而目前并没有迹象表明乌克兰战争会使美国的战略重点从“印太”转移到欧洲，除非俄罗斯铁了心要将战火烧到乌克兰以外的其他欧洲国家。从现在的情形看，俄罗斯没有实力，也没有意愿怎么做。如是观之，套用一句股市的术语，乌克兰战争对中美关系而言可以说是“短多长空”。

上述分析如果可以成立的话，逻辑上中国在外交上应该更加积极 “有所作为”，推动乌克兰战事早日结束。俄乌战端发生不久，笔者在“海看” 评论中就提出中方可以主动提出斡旋调停俄乌冲突。俄乌军事冲突已经持续一个多月了，笔者认为当时提出的这一建议并没有过时。首先，国际社会要求中国出面调停俄乌冲突的呼声一直没有停息过。乌克兰外长在和中国外长王毅的两次通话中都希望中方能够居间调停，为停火止战发挥重要作用。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示只有中国才能调停俄乌冲突。王毅外长在两会期间的记者招待会上也首度松口，表示愿意在需要的时候和国际社会一道开展必要的斡旋。目前俄乌谈判陷于僵局。事实证明，土耳其，以色列这样的国家其体量和影响均不足以承担调停的重任。中方若有意出面斡旋，此其时也。其次，中国驻联合国代表日前表示尽早在乌克兰停火止战，是国际社会的迫切期待，也是中方强烈愿望。中国国内的主流舆论认为美国在乌克兰问题上一直在“拱火” 是推动俄乌冲突不断升级，久拖不决的幕后黑手，其目的在于从中渔利，强化美国在欧洲的霸权地位。若然，那么中方出手调停冲突，促成交战双方早日停火止战，正是挫败美国这一战略图谋的最佳途径。

再次，中方此时出面调停俄乌冲突，不仅符合乌克兰的利益，也符合俄罗斯的利益。俄罗斯一个多月来对乌克兰的军事行动已经清楚表明，在以美国为首的西方世界倾力向乌克兰提供军事经济援助的情况下，俄罗斯很难在短期内完全实现其预定战略目标。如战事像密利所说的那样拖上数年，甚至更长时间，乌克兰很可能成为第二个“阿富汗，” 在经济和政治上重创俄罗斯；而中国作为俄罗斯的最重要战略伙伴也势必将受到拖累。因此中方提出调停俄乌冲突，也是为俄罗斯提供一个见好就收，止损扭亏的台阶。第四，中方出面调停俄乌冲突也有利于化解美方在俄乌冲突问题上对中方的误解和误判（不管是有意的还是无意的），对美国反华强硬派利用乌克兰问题加强对华遏制，让中国为俄罗斯 “背锅”的图谋起到釜底抽薪的作用。当中国成为俄乌冲突“公正的调停人”（honest broker）的时候，所有那些认为中方“事先知情，” “事后默认，” “坐山观虎斗”的流言都将不攻自破。最后，中方更为积极主动地斡旋调停俄乌冲突将有利于树立中国作为“和平缔造者”的新型大国形象，也是用实际行动跨越“非敌即友的阵营对立”，防止冷战思潮回潮，避免各种全球性危机最具说服力的例证。

（作者王建伟，澳门大学政府与行政学系教授）