葬入黑海的“莫斯科号”：让俄罗斯哀恸了？

俄海军黑海舰队旗舰“莫斯科号”（Moskva，舷号121）疑遭乌克兰导弹击中，俄罗斯国防部周四表示，莫斯科号在爆炸受损，在拖曳回港口期间已沉没。这也是40年以来被击沉的最大军舰，或显示出俄军舰隻的防卫漏洞，对于俄军的水面舰队阵容也是一大打击。随着莫斯科号沉没大海，俄军对乌克兰的报复式攻势再起。

俄罗斯国防部声明指，当局在拖曳莫斯科号返回港口期间，船身因弹药库爆炸引起的火警而严重受损和失去平衡，加上海面汹涌，在风浪中沉没。俄方早一天宣布，船上全部船员已安全逃生，当时并称舰上火势已经受控。

乌克兰政府指，莫斯科号是被乌军的两枚R-360海王星（Neptune）反舰导弹击中，严重受损。海王星反舰导弹是乌克兰鉴于2014年克里米亚遭俄兼併后自主研发，以应付俄军在黑海日益增加的军事威胁，其射程为300公里。

莫斯科号属俄海军三艘光荣级（Slava Class cruisers）导弹巡洋舰之一，排水量达12,490吨，全长186.4米，可载乘员510人、最高航程达一万海里，是该区最强大的水面舰艇。据俄媒报道，莫斯科号配备16枚“火山”（Vulkan）反舰巡航导弹，射程超过700公里，另一方面莫斯科号亦配备64枚S-300F Rif防空导弹。

该舰原名为“光荣号”（Slava），始建于苏联时期的1976年，1979年下水，并于1983年开始为苏联海军服役至今43年。它也是现今俄罗斯海军现役舰队之中的第三大舰艇。对上一次有如此大型的军舰被击没，要数1982年5月2日，阿根廷“贝尔格拉诺将军号”（General Belgrano）巡洋舰遭英军核动力潜艇“征服者号”（HMS Conqueror）击沉，贝尔格拉诺将军号的排水量与长度跟莫斯科号相若。

黑海最强水面舰艇 不敌乌方导弹?

美国国防部发言人科比（John Kirby）表示，莫斯科号沉没对俄军而言是一大打击，美方暂未能确认该舰是否被乌克兰“海王星”导弹击中，但这说法是绝对“合理”和“有可能”。

在俄军对乌克兰展开军事行动之初，莫斯科号主要在乌克兰西南部海岸对开的蛇岛（snake island）附近活动。跟俄军初期攻击目标、黑海战略城巿敖德萨（Odessa）保持一段距离。入侵行动的第二天，莫斯科号迫近蛇岛，向岛上的乌克兰士兵劝降，被乌克兰士兵透过无线电反喊：“俄罗斯军舰，下地狱吧。”莫斯科号随之发动攻势，后来岛上13名乌军被俘，事件成为国际热话。

西方军事分析员引述公开来源情报（OSINT）指，3月2日起俄军军舰驶近敖德萨进行胁迫任务，但但没有证据显示莫斯科号参与其中，相反停留在更离岸较远的地方。而且莫斯科号没有配备对地巡航导弹，因此没有像其他战舰般对乌克兰地面发动连串攻势，有关她的两次出现记录，都是被其他军舰包围、在较远的位置提供保护，而且明显地担当的指挥作用。而且莫斯科号并没定期返回克里米亚塞瓦斯托波尔（Sevastopol）的母港，却以惯常姿态停泊着，并形成可预测的移动模式（a predictable pattern of movements）。

有军事分析员指出，莫斯科舰配备三层防空系统，理应能提供绝佳的防御，除了中短程防卫，还有六个短程近距离武器系统（CIWS）作为“最后防线”，可以一分钟发射5000发子弹，为莫斯科号形成360度防空。另一方面，尽管乌克兰声称使用的“海王星”导弹弹体较小，但基于莫斯科号搭载大量弹药，舰身遭击中亦可能引发弹药殉爆，不过“海王星”飞行速较慢，属于一种较易拦截的反舰导弹。

分析认为，如果“海王星”击中的说法属实，莫斯科号当时可能处于松懈的状态、涉及军员失误、防御弹药不足或是出现技术问题。

产自乌克兰的莫斯科号

作为黑海舰队的旗舰，莫斯科号是俄罗斯在黑海海军力量的象征，其遭击溃沉没，可谓大快乌军人心。然而，这艘战舰实乃产自乌克兰南部港口城巿尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

尼古拉耶夫是苏联时代的海军军工心脏，大名鼎鼎“黑海造船厂”（Black Sea Shipyard）是美国以外全球唯一能建造超级航母的船厂，苏联与俄罗斯的所有航母，都是出产自黑海造船厂；原名“光荣号”的莫斯科号则出自尼古拉耶夫船厂（Mykolayiv Shipyard），也是该船厂最后的“登峰造极”之作。

在是次乌克兰战争之初，两方海军实力悬殊早已人所共知，乌克兰海军几乎没一艘“像样的”军舰。苏联解体后，俄乌两国虽成了苏联军工遗产的最大继承者，但技术及供应链分散各地。过去30年，一方面，乌克兰海军工业无以为继、海军没落；至于俄罗斯纵有全套造船技术，但所需的燃气轮机、舰载雷达等关键技术仍需从乌克兰进口，但克里米亚事件令俄乌昔日兄弟情不再，没有乌方技术支持也削弱了俄罗斯的造舰能力。

俄罗斯虽然大力发展核潜艇有效弥补了海军的实力空缺，但要建立震慑力强的水面舰队，可谓受到诸多限制，包括技术、资金等，导致如今缺乏大型水面舰艇。痛失一艘强力战舰、以首都为名的莫斯科号，对于俄罗斯而言固然有如“被剃眼眉”，东斯拉夫兄弟情也随之沉落大海。