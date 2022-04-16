绿超完美剧本 蓝陷不对称战争

来源：台湾《联合报》

不顾四大公投刚否决“公投绑大选”的最新民意，台湾中选会昨公布“18岁公民权”修宪复决绑大选，选举布局昭然若揭。

复决绑大选既可冲高投票率、号召首投族，加上民进党力推调高村里长事务补助费、加重农会选举贿选刑罚，民进党不仅布局2022，更超前部署2024，勾勒从争取年轻族群到巩固基层桩脚的“超完美剧本”。

“18岁公民权”入宪是世界潮流，也是对年轻人承担国家社会角色的期待，但是否绑大选，蓝绿却各有盘算。

推动宪改是台湾总统蔡英文政见重点，但当时民进党提出四大主张，最后只剩“18岁公民权”，目标瞄准年轻首投族，国民党也不敢违逆世界潮流。对于中选会昨宣布复决绑大选，国民党昨天质疑双标，要求复决和公投绑大选的标准应该一致，但民进党发言人谢佩芬反批，“国民党就是不想让年轻人投票”，俨然把年轻选票当成绿营提款机。

此外，立法院会昨通过将行政院版农会法修正草案付委审查，此案被视为民进党“农田水利法”进化版，继全台水利会收归国有后，行政院再研拟重罚农会贿选，以加重刑罚剑指蓝营基层桩脚，不要在大选“动手脚”。

立法院昨天三读通过提高村里长事务补助费，村里长是议员、县市长选举的最前线，民进党特别在大选年提高补助，可谓司马昭之心路人皆知。

修宪绑大选“抢首投族”、农会法祭重罚“拔桩”，以及提高村里长事务费“绑桩”，这场修法到修宪的结构性改变，民进党全面坐拥主场优势，在野党正面临一场“不对称的战争”。