中美可管控的战略竞争关系

来源：台湾旺报社评

俄罗斯发动所谓“特别军事行动”之前，除了美国以外，绝大多数尤其是欧洲国家都不相信俄罗斯真的会发动战争。毕竟随着科技与全球化发展，战争的形态越来越多元，许多兵不血刃的战争手段，都可以决胜于千里之外，俄罗斯却选择二战式战争手段，以坦克、大炮攻打乌克兰，甚至不惜秀出核肌肉威吓北约国家。让许多人警觉，人类滑向一个对生死存亡未知的新情境。

中美关系危险10年

21世纪最可能发生的大国冲突，应是中美两国的霸权之争，两国能否摆脱所谓“修昔底德陷阱”，已成为全世界安全与和平的最大挑战。如何理解中美竞争的本质与方式，如何能够缓解危险，身处两强交锋热点的台湾更应关注与深究。澳洲前总理陆克文出版的新书《一场可避免的战争》，有不少值得参考之处。

陆克文精通中文，曾派驻北京，对中国有相当深入的了解。在担任总理之前，也曾出任外交部长，对中国政治与外交经常有自己独到的见解。此书也赢得不少美国外交家、战略学者的赞扬。最早提出“修昔底德陷阱”一说的美国学者艾利森也认同陆克文提出的避战之路。

陆克文指出，未来10年中美关系处于最危险阶段，两国领导人若对对方意图或自身实力出现误判，就有可能引起激烈的冲突，甚至为人类带来浩劫。两国最主要的战略矛盾在于双方对中国和平崛起的理解不同。中国认为，中国崛起是摆脱过去200年的衰弱与耻辱，是复兴民族的传统地位与光荣。在经济上，要在2035年的GDP达到中等发达国家的水平；在政治上，要实现国家统一、领土完整。要达到这些目标，其发展过程与结果，无论主观还是客观上都会对既有的国际体系与规则产生碰撞与挑战，中国自认可以透过和平手段完成。

美国则对中国的目标与手段都有疑虑，认为威胁到其霸权地位，也不相信中国可以用和平手段达成。美国认为中美难免一战，只是何时与何种情况下发生，因此军事上的压制与准备成为必要。于是双方都在为未来可能的冲突做准备，当双方都在为“准备战争”而不是“避免战争”做准备时，战争发生的机率就几乎无法避免。

两岸可管控的战略

但是陆克文认为战争并非无法避免，解决之道是去理解对方的战略思想，并概念化一个中美都能竞争共存的世界，即使在相互威慑而持续强化的对抗中仍能共存，他提出了“有管控的战略竞争”概念。

其中包括3个关键支柱：第一，对每个国家（包括盟国）的安全政策和行为设置限制，以管控竞争升级；第二，就重大问题达成一系列的共识，并允许对方最大化本身优势，但不破坏两国关系的战略极限；最后，两国要就全球威胁性议题，如气候变化、抗疫和改善公共卫生、全球经济复苏、金融稳定、核军备控制，人工智慧战争等建立合作关系。

严格说来，陆克文的主张非突发异想，在冷战时期美苏之间也有类似的默契与机制，防止两大核武国家误判对方行为造成世界的毁灭。而美国对中国提出的“建立护栏”或北京强调的“红线”都有类似的思维，只是陆克文提出更具体的内容，并希望建立制度以规范游戏规则。这也类似“无限博弈”的概念。所谓的“无限博弈”就是不在乎一时的输赢，而是要让博弈本身能够持续下去。要让博弈能够持续，建构一套双方都能够接受的游戏规则就十分重要。

美苏冷战持续了半个世纪，今日中国的体量与实力远远超过苏联，长期的“无限博弈”将会是美国最理性且最有可能选择的竞争方式，中国也希望“和平崛起”。短期内双方实力可能略有消长，但霸权竞争会持续数十年之久。中美双方在经歷一段试探与磨合之后，陆克文所提出的“有管控的战略竞争”出现的可能性很高。对台湾而言，我们必须了解大国博弈的本质，也要从中找出自己的战略目标与策略，陆克文的主张不仅可运用于中美之间，对台湾也极具价值，特别在两岸关系越来越失控、越来越失去主导权的时刻。