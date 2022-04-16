从疫苗到石油 莫迪不会再次相信拜登的轻率承诺

来源：香港01

作者：茅岳霖

美国总统拜登和印度总理莫迪在4月11日的“坦诚对话”似乎并没有在华盛顿与新德里之间带来什么愉快的气氛。

在此后的两天里，从《电线报》到《今日印度》、《印度时报》的印度各大媒体都传递了类似的消息，譬如白宫发言人普萨基已经复述了美方立场，强调印度增加从俄罗斯进口的能源不符合他们的利益云云，美国会为印度提供若干“替代”。

从拜登到普萨基，华盛顿传递出的声音也算是一种陈词滥调。这套说辞最初始于3月下旬，当时为美国制定制裁俄罗斯相关事宜的美国总统国家安全副助理辛格（Daleep Singh）访问新德里时发表了一通颇具火药性的言论。根据印度权威财经媒体《铸币报》披露，辛格当时明确威胁新德里一侧不得增购俄罗斯石油，“任何试图规避美方机制的国家都会受到影响”。

虽然到4月9日，普萨基在接受记者采访时称美方言论不是“警告”。但此举是于事无补的，差不多也就在辛格在新德里面对记者言辞强硬时，美国商务部长雷蒙多也在3月31日于会见澳洲官员时称印度与俄罗斯制定原油支付系统以规避制裁的一事“令人深感失望”，美方再次敦促新德里“站在历史的正确一边”云云。

看来，对印施压，使之不买俄油已成为一种华盛顿的统一共识，而今，拜登也在“坦诚对话”中坦诚摊牌。但华盛顿又能给印度提供多少能源替代呢？环顾2021年美国在冠病疫情时针对印度未能兑现的帮助与承诺。新德里尚不至于失忆。

资料显示，印度代表在2021年2月18日建议美日印澳“四方安全对话”（Quad）把印度设为生产基地后，美国等国固然在同年3月10日宣布将与印度签订融资协议，支持印度“加大”冠病疫苗产能，但仅仅过了一个月，美国的承诺就失去了意义。

由于拜登当局为确保国内疫苗生产，加之美国沿袭了前任政府时确立的《国防生产法》，导致从美国运往印度的冠病疫苗原材料因美国出口原材料的禁令不得放行。此举不仅影响了印度国内新冠疫苗的产能，亦使印度血清研究所公司生产的美国冠病疫苗的交付时间被大大推迟了。此后几个月的印度疫情也因为新德里的焚尸柴堆等景象而震动全球。

事实上，即便没有乌克兰战事引发的俄罗斯石油制裁问题，美国仍是要让新德里在俄罗斯面前选择一个替代方案。这其中最具代表性的莫过于军备问题。可就这点而言，美方却拿不出对等的替代计划。譬如印度在2021年12月接收并准备部署俄罗斯S-400防空系统后，拜登政府也就无从应对。美方因印度“购买俄罗斯军火”而试图拋出的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）议程迟迟难以启动，华盛顿推销的高价军火又不能吸引印军的胃口。

资料显示，S-400的设计功能的确满足缺少防空火力的印军的需要。该设备开机只要5分钟，可以同时定位72个目标，跟踪160个目标，并使用导弹摧毁400公里范围内的目标。相比之下，爱国者PAC-3的开机时间需要25分钟，只能同时定位36个目标，跟踪125个目标，其防空范围为180公里，截击导弹范围为100公里。此外，S-400具备反干扰能力，其打击目标的高度在一万米到三万米之间，而爱国者PAC-3只能拦截或打击五万米到两万五千米之间的高空目标，两者的差距因此高下立现。

目前，华盛顿在面对新德里时可能有些不耐烦。譬如美国国务卿布林肯亦在4月12日的美印“2+2”会议开始前痛批“印度人权”问题。这场会议虽然让新德里得到了“美印共同反恐”的承诺、美国提供的太空讯息共享与合作，但美国高官首次在类似重要会议上当着印度外长和防长批评其人权终究是罕见的，这种刺耳的声音无疑让新德里会继续掂量美国与自己的关系。考虑到俄罗斯已经为印度的“忠诚”提供了S-500防空系统的价码，美国却只会继续毫无本钱的恫吓新德里要人，极为重视自身在印度民众面前形象的莫迪当局估计也有了自己的选择。