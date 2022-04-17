争取加入CPTPP 台湾要更努力

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台湾于去年9月22日正式送件，申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），迄今已逾半年。政府不断宣示，由于公投维持美国莱猪进口，且解除日本福岛食品进口禁令，已经成功消除加入CPTPP障碍，并展现台湾与国际接轨的决心。但是由消除路障到顺利加入，恐怕还有很长的路要走。

CPTPP规定新会员加入必须经过正式提出申请、成立工作小组、提出承诺清单，以及展开正式谈判等程序。成立工作小组需在执委会共识决通过、在工作小组完成谈判后，最后再由执委会共识决通过加入，方能成为正式会员。换言之，只有成立工作小组才能展开后续工作，否则只算是原地踏步。

以目前进展最快的英国为例，英国在2021年2月提出申请，在同年6月执委会通过成立工作小组，目前已进入正式谈判阶段。虽然英国进展顺利，但是加入CPTPP规定繁琐，英国入会可能在2023年才能拍板定案。

CPTPP自2018年12日30日生效后，迄今共开了五次执委会，平均一年召开一到二次，频率并不算高。台湾于去年9月正式提出申请后，CPTPP迄今尚未召开执委会，可能在今年下半年召开第六次执委会，我们应全力争取在今年执委会中通过成立工作小组，否则可能要等到明年。

台湾申入CPTPP虽然获得各方支持，但因政治因素，并没有得到CPTPP成员的官方正式支持。

反观经贸体制完整性远不及台湾、但也提出申请的中国大陆及厄瓜多尔，却得到一些CPTPP成员的支持。就连目前还在进行内部意见征询、尚未提出正式申请的韩国，也已得到若干CPTPP成员官方背书。如何争取CPTPP成员认同及支持是当务之急。

台湾对于加入CPTPP也应有正确认知，目前对于CPTPP的了解，是市场开放程度虽高，但可以争取较长时程降税，部分产品也可争取排除降税。然而，此种想法却过于乐观。

CPTPP开放内容中，农业及农业加工品项目中有95.8%最终降为零关税，其中有四国全面零关税，没有例外不开放项目。

工业产品更有高达99.6%项目最终降为零关税，其中有五国全面零关税，五国超过99%零关税，连自由化程度最低的越南也有约98%零关税。如此高标准开放水准，未来对于新会员只有加码，但不可能会打折。

另外，由于台湾人均所得目前在CPTPP会员排在中段班，CPTPP市场开放幅度与经济发展程度大致是正相关，所以合理推估，台湾必须做好超过99%以上项目开放、甚至全面自由化的准备。

其次，在降税时程方面，目前CPTPP农业及工业产品最长降税期分别是21年及16年，但局限在极少数产品。

台湾内部普遍认为，即使要开放也可以将降税时程比照拉长，以降低冲击。但是2018年生效的CPTPP，对于新会员采取所谓追赶（catch up）机制，即要求新会员开始降税起始点，不在加入的时点，而要回溯到2018年；新会员加入时必须先降足关税以弥补此期间差额，再按时程进一步开放。就连CPTPP原有成员越南及秘鲁，由于在2018年之后才完成批准程序，在CPTPP较晚生效下，也被要求先补足与2018年的降税落差。

未来若台湾愈晚加入CPTPP，降税时程空间也会更被压缩，将会面临“立即大幅降关税，几乎无排除项目”情况，对于台湾产业会有直接冲击。

政府一再塑造加入CPTPP的必要性，以及带来的经济利多，却未能完整呈现可能面临的不利因素，甚至更跳过CPTPP架构下的两岸经贸关系，因为台湾未来即使排除万难、成功敲开CPTPP大门，若是中国大陆也进入CPTPP，台湾不但要消除对中国大陆经贸的大幅限制，还要将CPTPP高开放标准也适用于中国大陆。如此所衍生的冲击，以及对两岸关系的影响，更是台湾无法回避的问题。