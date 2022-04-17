陈时中向往的阵痛风暴

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

台湾确诊破千、预期破万之时，韩国宣布将解除社交距离、确诊者免隔离，疫情指挥官陈时中称韩国流感化处理方向正确，隐隐然心向往之。台湾曾因清零风光好一阵子，更让陈时中“封神”，如今落入国际开放的后段班，虽然急着赶上，但台湾已经准备好承受这不知多大多久的阵痛风暴吗？

蔡政府不愿承认防线失守、人民被迫与病毒共存的事实，更难舍清零光环。但陈时中“难得诚实”未来可能单日万例、确诊人数破百万，何尝不是在为神坛再被砸毁打预防针？况且只要新冠变流感，再多流感都不是指挥官的责任了。

后疫情时代，打开边境是衡量各国竞争力的重要指标。当美英日等均已开启共存模式，以色列甚至只要检测阴性即可入境，都说明如何及早摆脱疫情羁绊已是战略级思维。韩国宣布开放，陈时中也想跟进，但台湾要放任多高的染疫率、要经过多久的阵痛期？

台湾人民自律，加上海洋天险，为蔡政府争取到宝贵的超前部署时间，但早该准备的疫苗覆盖、快筛试剂、治疗药物，没有一项齐全；原应规划的分级分流、医疗量能、在家照护，也没一项妥善。时间与经费的巨额成本都打了水漂，以致如今破罐破摔，只能接轨国际后段班。

蔡总统开示，这叫“减灾”，全民只好等着。