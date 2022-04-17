美议员向台湾传达的两面讯息

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国总统拜登派遣一个跨党派国会代表团于4月14日抵达台北。与以往不同的是，该代表团开门见山表示美国无意与中国冲突，也警告台湾不要挑衅大陆。这个代表团由美国联邦参议院预算委员会首席议员葛瑞姆率领，同行的还有参议院外交委员会主席梅南德兹等4位联邦参议员与1位联邦众议员。他们一行6人15日拜会蔡英文总统，并与国防部长邱国正、外交部长吴钊燮举行会谈。

美国联邦国会访问团经常访问台北，但一见面就警告台湾不要挑衅中国大陆却非常罕见。即使美国总统与中国领导人举行峰会，最多也只是说“美国不支持台独”而已。为什么这次美国国会跨党派访问团要将话说得如此之重，且不留情面？显然，美国对蔡英文政府三不五时就挑衅大陆，并常在关键时刻针对美中关系“搞破坏”已经忍无可忍。

在2021年11月16日拜登与习近平第一次视讯峰会前，蔡英文就在双十演说中抛出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”（新两国论），意图干扰美中峰会，并制造华府与北京之间的矛盾。后来，美中两国透过密集咨商，达成“共管台独”的共识，才暂时化解危机。

自从2月24日俄乌战争开打后，美国就一直从战略角度寻求中国调整立场。3月间，拜登与习近平举行第二次视讯峰会。双方针对俄乌战事与台湾问题充分交换意见，但未达成任何协议。从拜登政府的角度来看，蔡英文最近透过陆委会主委邱太三提出“两岸相互承认主权”的议题，就是意图在美中之间“搞破坏”，故意挑起美中矛盾。所以，拜登才派遣这个国会代表团到台北警告蔡英文政府不要成为“麻烦制造者”。

由此观之，这个国会代表团访问台北具有多层政治意涵。首先，不顾北京警告与反对，该代表团还是前来台北，表达“美国不会放弃台湾，否则等同放弃自由”的决心。惟在此同时，该代表团也告诉蔡英文政府，美国不希望台湾挑衅中国大陆。

言下之意不啻是，美国有决心协助台湾保卫自由，但若台湾挑衅大陆，引火上身，则美国将爱莫能助。

其次，美国有自己的中国政策，该政策是根据美国的国家利益而决定走向。无论是“反中”或“和中”，都不容许第三者插手或干预。简言之，美国可以做的事，台湾却不一定可以做。

第三，蔡英文在接见该代表团时，表示期盼台湾能在印太战略中扮演积极的角色。该国会访问团在抵达我国之前已经造访澳大利亚，并在结束台北行之后转往东京访问，显示该访问团也负有强化美国与印太地区关系的任务。但若蔡英文老是想在美中之间制造矛盾，不要说台湾无法参加印太战略最核心的军事联盟，恐怕就连次要的印太经济合作计划都无法融入。

蔡政府原先一定以为该国会访问团来到台北，可以好好进行大内宣，吹嘘一下台美关系“坚若磐石”，没想到却挨一顿好气，遭到美方严词警告不要挑衅中国大陆。看来蔡政府还得好好检视一下一厢情愿的亲美政策。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授

