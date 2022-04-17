统一大市场破除地方经济壁垒

来源：中时电子报

旺报社评

北京发布重磅文件，强调要建设高效规范、公平竞争、充分开放的“全国统一大市场”，舆论反应莫衷一是，甚至有人拿来和中共建政初期的“计划经济”相提并论。其实，大陆酝酿“统一大市场”由来已久，若能建成，不仅能以改革促进经济持续发展，为更多中小企业和外资企业拓展空间，稳定畅通供应链、产业链，更将从根本上增强大陆经济韧性，以应对美国发起的贸易战、俄乌冲突、全球性通膨等来自外部的不确定风险。

行政垄断资源回归市场

“全国统一大市场”主要着眼在破除地方经济壁垒。在外部突发风险不断的情势下，如何抵御经济下行压力，确是当前大陆需要面对的棘手问题，加快建设“全国统一大市场”亦可看作因应压力、抵御“超预期”外部风险的重要措施。

大陆早在2015年就提出要“构建全球统一大市场旺消费促发展”，7年后终于出台顶层设计方案，显示大陆一方面在以新增政府债券扩大投资、开工重大工程项目等中短期措施稳增长，另一方面也谋画以改革来从根本上破解大陆经济深层次问题。

过去40余年大陆创造的经济奇迹已反覆证明，改革是经济活力的源泉，但时至今日，深化改革已越来越困难，因为触及的都是深水区甚至是雷区。除了世界工厂的称号，大陆也以14亿人口、4亿中产而被视为拥有超大规模市场，然而大不等于强，尤其地方保护和市场分割，市场监管规则、标准和程序各自为政，加上市场垄断和不正当竞争行为等等，皆阻碍大陆这个超大规模市场实际上本应发挥的作用，也时常被中小企业、外资企业诟病经营环境不够公平。

以物流业为例，在上述“全国统一大市场”文件发布后，相关板块在大陆股市表现亮眼。譬如近期上海抗疫过程中出现居民生活物资困难，其实物资本身并不缺乏，大陆其他各省市的援助物资也源源不断，但由于不少地方政府将防疫措施简单化，实行“一刀切”，甚至擅自阻断或关闭高速公路等，导致货车司机“羊入虎口”、蔬菜烂在仓库等怪象。上述文件中“建设现代流通网络”的各项措施如能尽快落实，不仅对畅通稳定供应链、产业链具有重要意义，也有利于物流企业进一步拓展市场空间、降低经营成本。

判断是否重回计划经济

值得注意的是，该文件对破除地方保护和区域壁垒、清理废除妨碍依法平等准入和退出的规定做法等，都有明确要求，这也就意味着以往某些由地方政府行政垄断的资源将回归市场，有望降低企业在生产环节和普通市民在消费环节上的成本。譬如有地方政府出于GDP或稳定就业考虑，对一些早该破产清算的国有企业“情有独钟”，致使资金、土地、税费减免等大量资源投入这些实质上已无市场竞争力的企业，反而压缩其他中小企业的生存空间。

“统一大市场”是把所有资源放在制度和监管统一的公平环境中竞争，防止地方政府弊端。对于那些“专精特新”的新兴企业或中小企业来说，就可以更好地获取资源，跨越区域限制，发展得更快更好。

多年来唯GDP论或地方税收考虑，各地保护主义倾向严重，往往有各种扶持的企业或品牌，画定或明或暗的门槛，筑起利益藩篱。这些问题在经济高速发展时被掩盖，但当经济面临下行压力，外部不确定风险陡增，企业生产经营困难时，形成统一市场的紧迫性便更加凸显。要解决这些深层次问题，更需要清晰界定和改革地方政府的职责，适当减少其直接干预市场行为，增加其对宏观市场的监管与调节。

这与近期大陆规范网络平台经济发展有相似之处。一方面，人工智慧、大数据等新技术的迅速发展和广泛渗透正不断打破各种市场壁垒，网络平台让中小型生产者可以采取直接与消费者交易的商业模式，也让普通消费者受益，实现多赢；另一方面，资本无序扩张的平台经济又可能造成新的市场壁垒，形成新的垄断。

“统一大市场”是否重回“计划经济”的争论，其实有一个简单的判断方法，那就是“全国统一大市场”建成之后，市场是封闭的、死板的，还是开放的、竞争的，如果是前者，毫无疑问是计划经济，如果是后者，大陆经济前景可以乐观期待。