降准幅度不及预期 中国经济破局亟待针对性举措

来源：彭博社

中国央行周五如期宣布调降存款准备金率，加码货币政策以支持受疫情冲击的经济。不过，有分析人士指出，降幅小于预期，且破解经济增长需有针对性措施。

据央行公告，4月25日起下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，同时，为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，再额外多降0.25个百分点。

本周国常会和中国央行已先后提及要适时运用降准等货币政策工具来支持经济。周五央行维持一年期中期借贷便利(MLF)利率不变并等额续做后，市场对降准的预期进一步升温。

央行去年12月已降准0.5个百分点，并在1月调降了MLF利率10个基点，但随着近期各地疫情爆发，各种封控措施冲击了经济活动和供应链，加上房地产市场持续萎靡不振，美联储进入加息周期等外部因素，诸多经济学家认为今年要达到5.5%左右增速的目标面临挑战。

“当前经济面临的主要挑战是疫情和限制活动的封控政策。更多的流动性可能在边际上有所帮助，但它并没有解决问题的根源。”保银资本管理公司首席经济学家张智威指出，制造商面临着供应链中断的风险，除非看到解决货物流动问题的有效政策，否则经济将放缓。

他表示，降准的幅度小于市场预期的50个基点，这或许也意味着未来降准和降息的空间有限。

资金充裕

央行在答记者问中表示，当前流动性处于合理充裕水平，降准是为了增加金融机构长期稳定资金来源，引导银行支持受疫情严重影响的行业和中小微企业，并降低金融机构资金成本每年约65亿元人民币。本次降准共计释放长期资金约5300亿元。

北京时间19:32，中国10年期国债活跃券收益率升逾3个基点，报2.785%，迈向逾两周来的最高。

随着中美货币政策进一步分化，10年国债利差的倒挂无疑正波及中国资产吸引力，如何兼顾外部平衡对决策者形成考验。

央行周五同时表示，未来将密切关注物价走势变化，保持物价总体稳定，同时密切关注主要发达经济体货币政策调整，兼顾内外平衡，并保持流动性合理充裕，促进降低综合融资成本，稳定宏观经济大盘。

本次降准后，金融机构的加权平均存款准备金率为8.1%。多位经济学家上月表示，央行可能很快需要放弃使用存款准备金率作为刺激经济增长的工具，因为存准率已经处于较低的水平，且其应对经济所面临结构性挑战的效力下降。

知情人士周五表示，央行通过市场利率自律机制鼓励商业银行下调定期存款利率10个基点，稳定银行负债成本，为进一步让利实体经济创造条件。

Capital Economics高级中国经济学家Julian Evans-Pritchard表示，降准将有助于降低银行贷款利率，但为了对信贷增长产生更大作用，需要随后下调政策利率并放宽贷款额度。

