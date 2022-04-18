芬兰即将“去芬兰化”？俄乌冲突如何加速北约东扩

来源：香港01

作者：叶德豪

4月13日，芬兰政府向国会递交了有关其安全环境改变的报告，列举出加入北约的好处和风险，为芬兰在本年6月北约峰会之前申请加入北约踏出了第一步。冷战以来以中立地位在强邻之间维持70多年主权独立的芬兰，有可能就此翻开其国家历史的新一页。此举也将使北约国家与俄罗斯的陆地接壤边境长度增加超过一倍，加剧北约直临俄国的危险局面。

芬兰的报告声明俄罗斯进军乌克兰所带来的“安全局势转变”将会“持续存在”，而“俄罗斯的要求，以及意图改变欧洲安全建设的军事行动对芬兰在外交、安全和国防政策上的行动空间也造成形响。”

此报告没有正面建议芬兰应该申请加入北约，却启动了国会的正式讨论。其后，政府会呈交另一份报告正式提出建议，再经由国会各派寻求共识，而后即可以国会大多数投票或公投形式通过。这个程序有可能会以极快的速度完成。

芬兰民情巨变

于同一日，在瑞典首都斯德哥尔摩（Stockholm），与瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）同台见记者的芬兰总理马林（Sanna Marin）表明芬兰在“几周内而不是几个月内”就会作出决定，指俄国进军“改变了一切”。相较于马林在1月时尚指芬兰在其任内“非常不可能”加入北约的表态，这可算是恍如隔世。

四个月前，正当芬兰决定向美国购买F-35战斗机，进一步加紧其与美国的军事合作关系之际，芬兰国防部当时公布的年度国家安全调查显示只有24%受访芬兰人支持加入北约。到了4月初，一项由芬兰电视台进行的民调却发现，此数已升至68%，而若政府建议加入，此支持度更升至77%。

在俄乌战后各民调不止显示过半数人支持加入北约，而此数还有上升势头的情况下，芬兰国会近半议员已表达了支持态度。虽然总统和总理都未有明显表态，但如果民情不变，芬兰果真有可能会放弃其中立地位，成为北约一员。

瑞典可能跟随

而素来与芬兰在地缘政治上联动的瑞典，也正站在放弃历史性中立地位的边缘（瑞典在两次世界大战之中也没有参战，其对上一次正式被承认的战争已追溯到1814年）。

相较于跟俄国有长达1340公里陆路边境的芬兰，瑞典与俄国并不接壤，也没有冷战时代长年被苏俄影响国家政治的历史，其加入北约的民意此刻也不如芬兰般热烈。

不过，一项4月的瑞典民调已显示有51%受访者支持加入北约，比1月的同类调查上升九个百分点，而反对者的比例则由37%降至27%。在俄乌局势依然紧张的情况下，加入北约预计也将成为瑞典本年9月大选的主要议题。

即使民情不若芬兰热烈，以往一直反对加入北约的执政社会民主党上周已开展了有关改变此主张的党内讨论。有瑞典媒体也指首相安德松本人倾向支持加入北约。另外，占有国会近半议席的该国四个中间右翼政党，以至极右瑞典民主党，皆持有支持跟随芬兰加入北约的意见。如果社会民主党改变政策，支持加入北约的政党将占国会绝大多数。

正如芬兰和瑞典两国1995年联袂加入欧盟一般，倘若芬兰果真决定加入北约，瑞典政府有可能会赶在9月大选前跟随——该国政府将在本年5月底前向国会递交相关的国家安全报告。

在13日的记者会上，安德松就指虽然加入北约与否的决策过程“不应急进”，却也“没有理由推迟”。她更称“2月24日（即俄军进入乌克兰之日）……是历史上非常重的时刻，完全改变了（瑞典的）安全环境。”

对于芬兰与瑞典加入北约的走向，曾任总统和总理的俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）则警告“波罗的海将不会再有无核地位的讨论空间，（区内势力的）平冲必须恢复”，指如果俄国被迫，将唯有如此行动。

芬兰的“乌克兰化”？

在俄国尚未进军乌克兰之前，所谓的“芬兰化”其实是法国总统马克龙（Emmanuel Macron）曾提及的乌克兰出路之一。虽然“芬兰化”一词最初出现于西德的政治讨论，带有被苏联影响国内政治、影射一国对强邻放弃外交主权的贬义，但芬兰和乌克兰两国的状况确实有相似之处。

芬兰在1917年俄国革命之后才首次独立成国，国内也出现了红白军之间的内战，最终由德国支持的右翼白军获胜。二战期间，苏联与芬兰两度开战，最终以芬兰割让领土、赔款和合法化芬兰共产党作结。苏芬双方的1948年友好条约则成为了所谓的“芬兰化”的基础，芬兰以不加入北约、不加入华沙公约的中立地位，换取了其主权独立。不过，冷战期间名义上主权独立的芬兰，其国内官员任命和出版管制等等都受到苏联好恶不同程度的影响。

正如芬兰乘沙俄被推翻之机首次建国一般，乌克兰首次获得较长久的独立地位，也始自于苏联解体。由于乌克兰与芬兰也位处于欧美力量与俄国力量的缓冲地带，所谓的“芬兰化”就是要乌克兰学习芬兰的例子，以保持中立地位，接受俄国影响其外交政策和部份内政的政治现实，以换取自身的主权独立。

讽刺的是，随着俄国进军乌克兰，在乌克兰一方而言，即便其领土在可见的将来也难以恢复原貌，除非俄国能推翻泽连斯基（Volodymyr Zelensky）政府或者侵占整个乌克兰，否则乌克兰的民情已大大缩减了该国“芬兰化”的空间；而本来可能充当乌克兰“榜样”的芬兰，如今更有可能走上“去芬兰化”，甚至是“乌克兰化”的道路——即不接受强邻影响和位于缓冲地带的政治现实，坚持投向西方阵营。

正如乌克兰现正面对一心投向西方阵营间接带来的后果一般，上文述及的芬兰国家安全报告也考虑了俄国对芬兰加入北约的各种回应的风险。不过，该报告指出，如果芬兰和瑞典都加入了北约，“在波罗的海使用军事力量的门槛将会提高，长远有助提高区域稳定。”

根据这一种逻辑，乌克兰今日之祸的祸根并不在于其投入西方阵营的积极，而是在于其未能及时投入西方阵营（特别是北约）。因此，芬兰才希望此刻马上行动，迅速加入北约。

申请加入北约的灰色地带

对于芬兰或瑞典加入北约的最大担忧，至今似乎并不在于他们成功加入之后会发生什么事，而是他们在申请加入后却尚未正式加入之时，俄罗斯会否利用他们尚未得到北约共同防卫承诺的灰色地带，先行以传统或非传统的方式去加以干预。此刻，两国就只能仰赖欧盟尚属一纸空文的另一道共同防卫承诺。

根据最近加入北约的北马其顿案例，其整个加入过程需时13个月。在俄乌战火持续之际，这对芬兰、瑞典两国人民的心理而言，将会是一段极其漫长的岁月。

不过，芬兰和瑞典两国一直与北约有紧密合作，属于北约的“增强伙伴国”（Enhanced Opportunities Partners），参与过北约在阿富汗和伊拉克的任务，经常加入北约军演，其军队也能与北约国家协同行动；自俄乌战争之后，芬兰和瑞典的代表已能列席北大西洋理事会的相关会议。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）就曾形容两国已是在非成员国中最亲近北约的层次。相信在此刻的紧绷局面之下，两国加入北约的过程将极其迅速，而斯托尔滕贝格也声言会有方法回应两国对申请加入和正式加入之间的灰色地带的任何安全担忧。

由此看来，芬兰与瑞典加入北约与否，其实只在于两国的一念之间。如若事成，北约与俄国将形成更严重的对峙之局，区内和平将会由双方对彼此的军事威胁去保证，擦枪走火危机上升，以谈判去保证各自安全的可能也将缩窄。

如果说俄国进军乌克兰的其中一个目标就是要阻止北约进一步东扩，并维系北约和俄国之间的缓冲地带来保持和平的话，北约加速东扩的事态发展将是一个最为明确的反效果。