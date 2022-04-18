巴基斯坦变局牵动中美

来源：中时新闻网

作者：刘必荣

巴基斯坦总理伊姆兰汗4月10日在国会通过不信任投票后下台，依然没有逃过巴基斯坦没有任何一位总理做满任期的宿命。与过去不同的是，过去巴国总理几乎都是因军事政变下台，而伊姆兰汗却是第一个在不信任投票的民主程序下去职的总理。

巴国的政治风暴早在1周前就已经开始。当时因为执政联盟有七席倒戈，让反对阵营拥有足够拉下伊姆兰汗的票数，因而计划4月3日在国会发起不信任投票。结果这个投票硬生生被副议长苏里挡了下来，称后面有外国干预的黑手。伊姆兰汗顺势宣布解散国会，表示要让人民来决定谁该执政。巴国政界把这一幕称为“文人政变”，以别于过去的军事政变。

反对阵营不服，一状告到最高法院，7日最高法院判决伊姆兰汗违宪，解散国会的命令无效，于是议员又回到国会投下不信任投票，拉下伊姆兰汗。 11日选出巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）的主席夏巴兹·谢里夫出任总理。谢里夫的哥哥纳瓦兹·谢里夫曾三任总理，是巴国重要政治世家。 2018年伊姆兰汗以板球明星身分投入政界当选总理时，就矢言要代表平民对抗布托家族、谢里夫家族等政治世家，结果转了一圈还是栽在他们手中。

伊姆兰汗的下台，当然跟他的经济政策有关。巴国通膨严重，税制不公，早就引起民怨。国际货币基金组织虽承诺要援助60亿美元（81亿新元）贷款，但以改革税制与减少补贴为条件。然减少补贴，水电费一涨又影响老百姓对政府的支持，故改革陷入牛步。但伊姆兰汗却一口咬定，真正拉他下台的不是经济，而是美国。

巴基斯坦连接南亚、中亚与中东，地理位置重要，向为中美俄三国竞相争取。但是巴国的外交却是亲中俄而远美国。伊姆兰汗原本跟特朗普的关系不错，2019年他应邀访美后回国表示，这感觉就像打赢了一场世界杯一样。可是拜登上来后，世界杯就打完了，因美国拉拢印度，美巴关系急转直下。伊姆兰汗说不会让美国在巴国驻军反恐，塔利班搬师回朝后，他更恭喜塔利班，说阿富汗终于打破了奴隶的枷锁，凡此皆让美国眉头深锁。 2月24日俄乌战争开打之日，伊姆兰汗刚好在莫斯科与普京见面，对俄国表示支持，更让美国跳脚。

巴国军方在政治外交上向来举足轻重。去年伊姆兰汗因情报局长人选和军方发生争执，军方便对他不再力挺。在对美关系上军方主张与美国维持良好关系，对伊姆兰汗的美国阴谋论也表示查无实证。反对阵营也认为伊姆兰汗的美国阴谋论只是他的政治求生术而已，且以巴国对美国的经贸依赖，这种反美政策显示了他缺乏外交智慧。但伊姆兰汗不管，他还继续动群众抗争，甚至扬言要他自由党的议员集体辞职，逼谢里夫举行大选，一决雌雄。

所以现在看的是谢里夫和其盟友能撑多久，至少要到11月，任命新的参谋总长，稳住军方支持再说；或更好到明年人口普查，重新划定选区后再选。但经济的烂摊子能等那么久吗？

巴基斯坦若持续陷入不安，不只经济无法振兴，美巴关系受到影响，中巴经济走廊的发展也可能受挫。这些连动都值得我们关注。