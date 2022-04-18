日圆跌落20年新低 何时见底？

台湾《经济日报》社论

4月13日东京外汇市场日圆跌破126日圆兑1美元，创下20年来的新低点。3月10日，日圆还维持在115日圆兑1美元，在短短一个月内，日圆跌幅超过10元，是史上少见的重贬走势。

日经新闻分析，若以日经通货指数计算，今年1到3月全球主要25种货币之中，扣除被制裁的俄罗斯卢布（跌幅11.7%）之外，日圆是跌幅最大的货币（跌幅5.7%），新台币其次（跌幅2.6%）。

日圆与新台币同时走贬，有相似的背景因素，但是日本有其独特的状况，使日圆的贬值幅度超过新台币两倍以上。

俄罗斯入侵乌克兰所引发的地缘政治忧虑，使得外资对于与中国大陆存在军事紧张的日本与台湾，都进行了投资调节。外资在东京股市，从2月的第四周开始连续卖超五周，尤其在3月的第二周卖超高达9935亿日圆，是六年以来的最大单周卖超。

除了俄乌战争引发外资出走外，日本国内的金融与贸易条件，让日圆更为弱势。

美国联准会在3月宣布升息0.25%，并且释放讯息在今年还会升息六次。美国连续升息将扩大与其他国家的利差，各国资金为了追求高利率纷纷奔向美元，造成贬值压力。在这样的国际金融环境下，日本与台湾央行有不同的应对。

3月在美国升息后，台湾央行立即跟进也升息1码，是央行睽违逾十年半以来首度升息。台湾与美国的利差因此没有扩大。但是日本央行却继续货币宽松政策。

日银黑田总裁出席众议院财务金融委员会，针对因为美国升息而走贬的日圆，他说：“日圆走贬对于经济、物价是有益的，基本结构没有改变。”接着在3月底，日银为了把10年期国债利率压低在0.25%的目标以下，连续数日在公开市场进行无限制的国债收购。在3月30日当天，日银总共买进2.3兆日圆，是九年来最大的单日国债购买纪录。

当美国与台湾的央行都开始以升息来压制通膨时，日银不仅不升息，为了压制蠢蠢欲动有上扬迹象的长期利率，还大规模的印钞票买国债，自然国际资金要离日圆而去。

除了国际金融的利差之外，国际贸易上对日圆的需求降低，也是日圆走贬的要因。照国际贸易学的教科书，一个持续贸易顺差的国家，其货币必有升值的趋势。长期以来，日本是汽车、电子材料与关键零组件的出口大国，自然贸易顺差与货币升值会与日本划上等号。然而近年来日本的贸易结构有重大改变。2011年的东日本大地震之后，日本多处核电厂暂停运作，发电能源转向污染程度较低的天然气，大量进口的结果，不仅拉高国际天然气价格，同时贸易顺差变得不稳定，在天然气价格高的时候，顺差就会转成逆差。

虽然近年来日本的国际商品贸易收支不一定能维持顺差，但是靠着海外观光客带来的服务业贸易顺差、日企海外投资的收益汇入，日本经常帐还是能够维持顺差。不过日本已经两年没有开放国际观光、加上2月之后俄乌战争所引发的国际能源价格飙涨，今年日本恐怕连经常帐都会出现赤字。

从国际金融与贸易的角度，日圆应该会持续走贬，分析师都认为，是否跌破1美元兑换130日圆关卡，将是今年市场的关注焦点。

尽管日本经济尚未从新冠疫情之中复原，缺乏美国已经出现的薪资普遍上扬现象，因此日银拒绝放弃货币宽松政策；但是日圆走贬、进口能源与商品的价格上扬、打击庶民荷包的压力，已经使得财务大臣铃木俊一近日坦承现在是“坏的日圆弱势”。未来日本财务省如何介入日圆贬值，以及日本何时开放海外旅客，增加国际对日圆的需求，应是阻止日圆续贬的两项关键。