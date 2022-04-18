想战2024 先过“英苏联盟”这关？

来源：联合新闻网

作者：李承颖

民进党派系厮杀，在议员初选、党职选举都比往年激烈。目前，力挺蔡英文总统的“英系”，以及行政院长苏贞昌的“苏系”，在党内有结盟之势；“英苏联盟”不仅牵动台湾双北市长选情，未来更会影响2024年总统初选提名。

后蔡英文时代来临，英系持续扩张版图，不能没有其他盟友支持，在与原本盟友“正国会”合作气氛不佳下，反而加速促成与苏系的结盟；尤其，新北市是苏系大本营，“英苏联盟”在主委、议员选战，都持续“互通有无”。派系人士认为，新北市跨出第一步，若成功影响选战，“英苏联盟”持续壮大的可能性愈来愈高。

隶属新系的郑文灿，今年底就要卸任桃园市长，政治之路仍想更上一层楼，盛传他与英系走得愈来愈近，与“小英之友会”核心成员互动不少，甚至可望透过英系走向中南部；若“英苏灿”正式结盟，台面上冲击最大的，就是有意问鼎2024大位的副总统赖清德，甚至打破新系“北灿南赖”的现况。

在民进党派系中，新潮流系尚未出现过总统候选人（赖清德在2020总统党内初选不敌蔡英文）。赖清德此次直攻大位，原本被新系视为囊中物，但郑文灿的动向成为变数。

从屏东县长初选来看，新系的分裂并非不可能，也打破过去给人一向“共识决”、“团结对外”的派系形象。若在2024总统初选，出现新系北、中、南流不同调，恐将影响初选结果。

反观英系，原本外界认为其在后蔡英文时代有隐忧，但除一步步布局各县市长参选人，还握有前副总统陈建仁这个“活棋”，可在2024之役与党内其他派系抗衡；如今若有苏系结盟，更是如虎添翼。

英系掌门人陈明文曾公开受访时说“蔡英文、苏贞昌体制”牢不可破，当时被认为是对苏贞昌的恭维，但在“英苏联盟”成形后，打破外界对两派系合作的存疑；年底选战结束后，派系间竞逐将愈激烈，也可能出现“英苏vs.非英苏”的新局面。即使赖清德想问鼎总统之位，恐怕也要先过“英苏联盟”这一关。