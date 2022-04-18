马克龙与泽连斯基的关系好好坏坏

来源：法广

作者：安东尼

法国《费加罗报》就法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基一会儿好，一会儿又不那么好的关系发了一篇文章。《费加罗报》引用欧洲国际关系理事会的专家玛丽杜木兰的话说，两方面都有怨言。

《费加罗报》的文章说，最近他们俩的关系就不那么好。当马克龙拒绝跟着拜登说俄罗斯在乌克兰进行大屠杀，泽连斯基相当不满。当马克龙用克里姆林宫的话来形容俄罗斯人与乌克兰人的关系是兄弟般的关系时，泽连斯基就更加不满了。泽连斯基身边的人指责法国提供给乌克兰的武器要比其他欧洲国家少，对俄罗斯的经济制裁不够严厉，还有人指责在2008年的时候只有法国和德国对乌克兰加入北约投了否决票。还有，乌克兰总统对马克龙忙着自己的总统选举，没在乌克兰的问题上花更多的时间也感到遗憾。部分欧盟成员国的元首在开战后访问了基辅，马克龙还没有去过。在2月7日和8日分别访问俄罗斯与乌克兰之前，乌克兰等马克龙的到访那是等到脖子都长了。

《费加罗报》引用欧洲国际关系理事会的专家玛丽杜木兰的话说，两方面都有怨言。泽连斯基觉得法国对乌克兰的支持不够。而马克龙对乌克兰总统的口无遮拦很生气，他觉得乌克兰人没有对法国表达应有的感激之情。

杜木兰表示，乌克兰的有些指责是没有根据的。先说武器，除了在战前向乌克兰提供的军舰和军用飞机之外，战争爆发后，法国又向乌克兰提供了军事器材，法国向乌克兰提供军火的水平在欧盟国家中是处于中上的。

另一个问题是北约问题。在2008年德国和法国否决乌克兰入北约的时候，乌克兰人里赞成加入北约的人也没有达到多数。现在北约成员国达成共识，不赞成乌克兰加入北约，连美国都反对。

还有一个问题是大屠杀的问题。马克龙总统只是重申了一个常识：就算毋庸置疑，俄罗斯军队在乌克兰犯下了战争罪，但是大屠杀罪是由国际法庭来定罪的，而不是由政治领导人来定罪的。在这个问题上，马克龙不像拜登那样想说什么就说什么。作为欧盟理事会的主席，马克龙的讲话必须代表欧盟成员国的立场。然而在这个议题上，欧盟成员国里有不同意见。波兰总理和西班牙政府领导人都跟着拜登说大屠杀。但是德国和意大利却在这个问题上与美国保持距离。

《费加罗报》说，自从俄罗斯与乌克兰开战以来，法国总统一边在欧盟盟友和乌克兰之间作协调，另一边频繁和普京通话，保持联系，试图让俄罗斯总统悬崖勒马。虽然马克龙的努力不是每次都能成功，但这些努力都得到了乌克兰总统的鼓励，有些还是乌克兰总统先提出来的。就算在布查惨案之后马克龙与普京的通话一度中断，但基辅从来没有否认过马克龙与普京通话是必须的。多数欧盟成员国也是这样认为的。那如果马克龙指责普京在乌克兰实施大屠杀，他还能和普京讲话吗？

法国《费加罗报》引用乌克兰一位熟悉这件事情的消息来源的话说，打了两个月的仗之后，乌克兰人神经紧绷，很容易发火。他们已经不太能够控制自己的情绪，所以会造成过度反应。乌克兰总统和法国总统之间的分歧被战争给扩大了，但是他们决定：过去的就过去了，不再计较过去的事了。

星期四，马克龙和泽连斯基通了电话。马克龙重申支持乌克兰人面对俄罗斯犯下的罪行，通过国际司法，搜集证据，从而有可能将罪行定性为大屠杀罪。马克龙提醒说，法国提供给乌克兰的武器已经到了1亿欧元（1亿4700万新元）的水平。巴黎也宣布将重新开启法国驻乌克兰使馆。