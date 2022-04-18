俄国输不起，乌国输不得，美国输不了

来源：风传媒

作者：张光球

《丑陋的美国人》是一本1958年出版的小说，主要是描写派驻东南亚的美国菁英外交官，自以为是，高傲不羁，不愿在地化了解驻在国的风俗民情，导致美国外交政策的失败，引申出形容在海外恶行恶状的美国人。笔者相信绝大部分的美国人是善良的，但历任的美国政府却有待商榷。

远的不说，阿富汗的仓皇撤军，连盟军都被蒙在鼓里，可说是背弃朋友。现在的乌克兰原本相信加入北约会得到美国的力挺，换来的却是乌俄开战初期，美国说大于做的宣示，接着才有武器和经费的援助，却已造成乌国有近500万人逃离家园，700万人在境内流离失所，就算俄罗斯最终退回俄国境内，乌国赢得最后胜利，要重建破旧的山河谈何容易。届时，美国又能提供多少重建经费？到时候美国是否再一次威吓所有盟邦认捐，然而，真正受害最大的仍是乌国人民。

战争没有赢家。这场战争俄国有输不起的压力，乌国有输不得的任务，美国则是输不了。假设俄国连乌东顿巴斯地区都保不住，会被世人看破手脚，虽号称是世界第二大军武国，结果却是纸老虎罢了！普京的地位势必难保，俄国的国际地位也将下滑，这也是欧美国家担心普京为求胜利，铤而走险，动用核武之所在。

另一方面，乌国并非单独抵抗俄国的入侵，而是有以北约为主的国家做后盾，尤其是美国的大力协助，所以就算泽连斯基有意让步求停火，拜登恐不会答应，因为美国在2014年就已开始祕密训练乌国军队，开战后除了投入军援物资，提供准确的情报给乌国外，并将欧盟拖下水援助，此时放手不管难以向盟国交代。

其次，美国不希望战争过早结束，因为想借由乌俄战争再一次拖垮俄国，就像上世纪拖垮苏联一样。同时，透过乌俄交战可评估俄军的虚实，并测试美制武器的性能，作为设计下一代武器的参考，因为军工复合体向来是美国利益的来源，即使拜登想早日休战，恐怕军火商也不会同意。不论乌俄战争结果如何，美国都是赢家，但要小心欧盟分裂的可能性。

除了美国军火商获利之外，乌俄战争也成就了泽连斯基的地位，让世人忘了他的贪腐。他经常像网红般向国际直播，却忘了他本可以带领乌国避开这次的战争，因为俄国入侵乌国很大原因在于俄国有安全困境的危机，如果他能审时度势，盱衡全局，做出最有利乌国的决定，先以欧盟为目标，北约视情况而定，乌国应该可以避战和止战。

他显然不知道以小事大以智的道理，普京也应该体会一下以大事小以仁的胸怀。台湾当然不会是下一个乌国，但两岸应该避免重蹈乌俄领导人这次的覆辙，好好深思美国的自我心态对台湾可能的利弊得失，看看美国这次来访的六位参众议员，对记者提问的实问虚答，即可看出端倪。