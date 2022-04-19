鹰派升息 美经济软着陆面临挑战

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

今年以来，飙升数月的美国通膨因俄乌战事愈形恶化，美国美联储遂在3月会期升息1码，其发布的点阵图亦显示，2022年底利率预测中位数将达1.875%，与疫情前的2.125%相去不远，且2023、2024年将提高至2.75%，超越前波升息循环终点及其公布的长期利率预测值2.5%，鹰派程度超乎市场预期。主席鲍尔更表示会尽一切努力将通膨率降至较温和的水准，而日前公布的会议纪录也论及最早将于5月执行缩表计划，让市场不免担心美联储同时启动升息与缩表打击通膨，却预期美国经济仅会“软着陆”的看法，恐怕过于乐观。

具体地说，甫公布的3月美国CPI升至8.5%，续创逾40年新高纪录；2月核心PCE达5.4%，也远高于常年美联储目标的2.0%，且预料3月将续升，加以俄乌战争及中国疫情爆发导致供应链中断与供应短缺，令全球物价升势难止，都使美联储不得不加快升息步伐。与此同时，美国3月份失业率降至3.6%，接近历史低点，平均每位求职者可得到1.7个工作机会，更是创下历史新高，美国花旗经济惊奇指数也仍处在象征实际经济表现优于预期的正值区间。

如此稳健的经济表现，让鲍尔有底气在于公开演说中表示，考量到美国就业市场表现强劲且极度紧张、通膨前景显著恶化，倘有必要美联储将在5月会期升息2码。问题是，美联储当真能就此顺利控制通膨、鹰派货币政策会否让美国经济“硬着陆”，均让市场深感不安。对此，鲍尔一方面阐述美联储软着陆目标即是抑制通膨的同时，失业率保持稳定（2023年底失业率维持在3.6%以下，通膨降至2.6%）；另一方面则以美联储曾于1965年、1984年和1994年三次大幅升息，且成功让经济软着陆的经验安抚市场，并说明即使经济衰退每每接在紧缩期之后，但衰退原因未必都源于过度紧缩的货币政策。

但市场对鲍尔的说法依旧存疑，这从美国公债殖利率的变化即可得见。如3月31日美国2年期和10年期公债名目殖利率曲线呈现倒挂0.0035%，而这种短天期美债利率高于长天期美债利率的“殖利率曲线倒挂”现象，多被市场视为经济将步入衰退的领先指标。惟若观察实质殖利率曲线可发现，疫情爆发后至今还未出现倒挂现象（3月31日仍有0.01%正价差），显示这次名目殖利率曲线短暂倒挂，应是俄乌战争引发市场对短线通膨急升的疑虑，不能全然归因对未来景气衰退的预期。

其实，不只市场对美联储的经济软着陆观点存疑，前美联储副主席、现任教于普林斯顿大学的布兰德（A. Blinder）亦于《华尔街日报》撰文表示，在俄乌战争前，美国经济软着陆的机率虽不足50%，但多少可期待。俄乌战争爆发后，该机率已大幅下降，因为这场战事会对全球经济及通膨产生极大的负面影响，使主要央行抑制通膨的政策力道须更强，经济缓冲空间则变得更小。再加上这次通膨水准远高于鲍尔列举三次升息时期的通膨（最高4.8%），足见当前美联储要实现美国经济软着陆的挑战非常大。

诚然，美联储向来由顶尖的专家学者所组成，现有团队亦称得上是好团队。惟中央银行操作本是一门兼具科学与艺术的学问，加以当前的货币政策尚需考量地缘政治影响，挑战着实艰巨。因此美联储决策团队不只要有绝佳的操作艺术，更需要政经环境演变有利政策方向的运气，方能让美国经济顺利软着陆。可惜的是，在俄乌战事高度不确定性下，这回美联储恐不易获得所需要的运气，各界应密切关注其鹰派政策对经济动能的影响。