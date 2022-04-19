佩洛西是否访台 牵动美中俄

来源：联合新闻网

作者：陈一新

原定10日访台的美国联邦众议院议长佩洛西因感染冠病，临时取消亚洲行，但未来是否访台仍不确定，端视美中角力结果。

佩洛西是加州选出的联邦众议员，担任众院议长多年，在美国国会备受敬重。她在国会山庄一向有“反中女王”的称号，反中挺台不遗余力，是台湾在国会天然的盟友。更重要的是，在美国继承顺序上，佩洛西排名第三顺位，在正副总统都无法视事时，她将代行总统职务。

由于佩洛西地位崇高，因此当日媒透露她将在八日访问东京之后，转往台北与台湾高层会晤，立刻引起北京紧张与反弹，并扬言解放军战机将在她来访时“升空迎接”。

佩洛西并非首位访问台北的美国众院议长。1997年的金瑞契也在担任众院议长期间访问我国。当时北京虽然不满，但是抗议力道却不强。2021年，美国国务卿蓬佩奥原先有意派遣驻联合国大使克拉夫特女士访台，但在北京以战机升空迎接作为威胁后，蓬佩奥决定召回刚刚起飞的克拉夫特大使。

这次北京食髓知味，再度威胁华府，要求拜登政府不要让佩洛西访问台北。不过，这次北京是否能够得逞，将视美中针对俄乌战事相关议题的交涉结果而定。

自从俄乌战争爆发以来，美国就一直从战略角度要求中国调整立场。拜登总统的高标就是要求北京选边站，中标是在适当时机进行调停或斡旋，低标则是维持表面中立，或至少不公开与美国唱反调。三月间，拜登与习近平视讯峰会已正式在俄乌议题上交过手，各自表述但未达成协议。

美中两国持续在俄乌议题上进行交涉。双方透过官员放话或其他行动，向对方施压或表态。美国采取一面警告一面施压的方式，对中国步步进逼。白宫国安顾问沙利文再三警告，美国不接受任何对台湾的侵略行为。另一方面，美国贸易代表戴琪明白表示，华府正研究在“不脱钩”的情形下与北京发展贸易的新模式。美国财政部长耶伦也警告，任何国家不得在制裁俄罗斯方面置身事外或袖手旁观，否则可能会有严重后果。不过，中国外交部发言人赵立坚回应说，北京不会在压力下改变政策。

眼看北京不会轻易让步，拜登决定改打“台湾牌”，释出众院议长佩洛西访台的消息，果然一试就灵。中国外长王毅强烈反弹，并威胁北京将会以战机予以反制。中国还出动运20将红旗22型防空导弹运送到塞尔维亚，展现北京具有长程运输能力，暗示北京有能力协助或支援俄罗斯，只是不做而已。拜登则突然派遣一个由参院外委会主席梅南德兹率领的跨党派国会访问团于14日抵达台北，暗示美国仍然可以随时派遣佩洛西访台。

显然，在俄乌战争还没有告一段落之前，佩洛西仍是拜登手上的一张王牌。只要北京担心佩洛西访台的政治效应，这张王牌就能作为牵动美中俄三边关系的重要工具。

作者是淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授