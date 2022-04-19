俄俘虏前英兵 乌战外援惹关注

来源：明报

俄军侵乌迈向第九周，战事集中于乌克兰东部。俄罗斯指控有大批雇佣兵在马里乌波尔助乌军防守，俄电视台上周六公开片段，指早前在当地俘虏的逾千名乌克兰士兵中，包括有前英兵，而在昨日再播放的片段中，两名前英兵敦促首相约翰逊以谈判争取他们获释。战事发展令俄乌战事中双方的外援士兵成为焦点。俄国防部周日（17日）指乌克兰从63国雇用6824名外国雇佣兵，当中多数来自波兰，而俄军已杀死当中约1000人。

乌克兰政府为应对俄军入侵，曾公开表示会对愿助乌抗俄的外国人提供免签证入境，与此同时俄方亦被指派遣雇佣兵入乌作战。俄国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）周日声称乌克兰从2月底战事以来雇用逾6000名外国雇佣兵，多数来自波兰，有1717人，另有约1500人来自美国、加拿大及罗马尼亚；来自英国和格鲁吉亚各有300人，来自土耳其控制的叙利亚地区则有193人。科纳申科夫指俄军已杀死1035名雇佣兵，另有912人逃离乌克兰。

上周六（16日）晚，有俄罗斯传媒发布一段被擒英籍士兵的片段。该名士兵为48岁前英兵平纳（Shaun Pinner），他在片中自报姓名及称自己为英国公民，在马里乌波尔被擒。状似疲劳、身上有瘀伤的他指自己隶属乌克兰海军陆战队第36旅第一营，“我在马里乌波尔战斗了5至6周，现身处顿涅茨克人民共和国”。平纳在英国皇家盎格鲁军团服役多年，《卫报》指他四年前搬到乌克兰，与妻在顿巴斯生活。未知片段何时拍摄及他如何被擒，他在1月接受《星期日邮报》访问时称要保护家人及当地，亦表达对可能被擒的忧虑。

平纳的28岁友人兼前英兵阿斯林（Aiden Aslin）同样在马里乌波尔作战，上周相信因弹药耗尽而被俘虏。俄国RT电视台上周发布阿斯林的片段，他称在一开始就参与战斗，“乌克兰曾是正义一方，但最终我看到他们没作出结束战斗的正确决定”。

两前英兵出镜促俄乌换囚

俄国国营电视台VGTRK周一（18日）又以访问形式发放平纳与阿斯林的影片，电视台主持播出乌克兰亲俄政客梅德韦丘克（Viktor Medvedchuk）之妻上周呼吁俄方用两兵与乌换回其丈夫的片段，平纳与阿斯林也要求用他们跟梅德韦丘克作交换。乌克兰的安全部门周一亦发布梅德韦丘克的新影片，他在片中表示，希望俄总统普京和乌总统泽连斯基用他交换在马里乌波尔的乌克兰守军及居民。

阿斯林的家人上周曾指俄方片段是宣传伎俩，但其母呼吁普京遵守《日内瓦公约》条款，指儿子以乌国现役士兵身份作战，因此是战俘，须受人道对待。