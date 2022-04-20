顿巴斯大战揭幕 俄变阵存两隐忧

来源：明报

乌克兰官员周一（18日）表示，俄军经过几周以来最猛烈的导弹攻击后，当日于乌东整条近480公里长的前线发动地面攻击，形容俄军已在顿巴斯地区发动准备已久新的大规模攻势，是第二阶段战斗的开始。俄罗斯周二呼吁乌克兰部队立即弃械投降。分析认为，俄军新一轮攻势猛烈而且汲取教训调整了策略，集中摧毁乌军燃料、弹药储存等军事要点及交通要塞，不过俄军亦面临天时及人和两大可能影响战果的变数，一是春季到来令乌东泥地变成泥泞，不利俄兵坦克和装甲车作战；二是前一阶段战场失利挫了俄兵士气，目前在乌东可供调动的俄兵数量亦有限。

俄军3月底撤出基辅周边和北部多个地区，并宣布将把焦点重新放在顿巴斯地区。乌克兰国家安全委员会主席丹尼洛夫表示，俄方攻势从周一上午开始在顿涅茨克、哈尔科夫和卢甘斯克地区的整个前线展开，尝试突破乌军防线。

乌指俄欲4.24前夺两州送普京

俄军周一占领了卢甘斯克的克列缅纳亚镇（Kreminna），当地官员称战斗持续了3天，俄军用了大量装甲车攻击该镇。占领克列缅纳亚，令俄军企图夺下顿涅茨克州临时首府克拉马托尔斯克（Kramatorsk）迈进一步。克列缅纳亚位于克拉马托尔斯东北约50公里。

尽管俄罗斯总统普京表示，“解放”顿巴斯是莫斯科的主要目标，但乌克兰官员担心，新的攻势可能预示俄军将在乌克兰其他地区发动更多攻击夺取领土。丹尼洛夫说： “普京并没有改变摧毁我们这个国家及我们政治领导层的目标。”他说，俄军企图在4月24日东正教复活节前占领整个顿涅茨克和卢甘斯克地区，作为送给普京的“礼物”。

美国国防部官员周一表示，华府认为俄罗斯正从在乌克兰北部的后勤补给失败中汲取教训，并将有关经验应用在乌克兰东和南部的新攻势中。他称，过去几天，俄军在乌东和南部增加了11个营级战术群，并一直向顿巴斯地区运送重型火炮、指挥和控制装备以及空中设备支援。美国估计，目前部署在两区的营级战术群已增至76个。

分析：俄军深浅层包围两选项

莫斯科上月声称，已控制93%卢甘斯克及54%顿涅茨克地区，其部队将尝试包围区内余下的乌军。顿巴斯目前估计约有5000乌军。控制顿巴斯将使莫斯科能够建立一条通往克里米亚的南部走廊。美国智库华盛顿战争研究所（ISW）最新战况分析指出，俄军向多个顿巴斯地区的关键地点猛烈炮轰，企图夺取顿涅茨克和卢甘斯克两州全境。

另一智库战略与国际研究中心（CSIS）研究员、澳洲退役陆军少将瑞安在Twitter发文分析，俄军有深层包围或浅层包围两个选项。前者是从哈尔科夫到第聂伯罗（Dnipro）建立纵深较大的包围，击败乌东守军后夺取整个第聂伯罗以东的乌克兰土地，这将是俄国重大胜利。但他认为，考虑到俄军现时的能力，最可能的行动方针是从伊久姆（Izyum）到马里乌波尔建立较浅的包围网钉住乌军，目标是完全夺下顿涅茨克和卢甘斯克两州，连同在乌南夺得的土地，便可声称达成这次“特殊军事行动”目标。

钢铁厂匿千平民 疑遭地堡弹轰炸

其他战线方面，俄罗斯空军周一空袭乌克兰西部利沃夫市附近一个后勤中心，摧毁大量存放在那里的外国制武器，指那些武器都是过去6天从欧美运抵。被围困多个星期的东南部城市马里乌波尔，市议会周一表示，有约上千平民躲在地下避难所的亚速钢铁厂，被俄军投掷重型地堡炸弹。

在顿巴斯地区作战，对俄军来说有一定地利优势，一来补给线较短，二来平原较多，俄军应较有机会避免打城市战。但随着春季到来，优势也可能变成劣势，春雨势令泥地变成泥泞，坦克和装甲车难以行驶。一名美国国防官员向传媒吹风时称，泥土会更松软会令俄军只能留守高速公路，低能见度则会妨碍俄军掌控制空权。

前尝挫败 俄士气兵源问题待解决

另一问题是，俄军此前已死伤惨重，坦克和装甲车合共损失相信约2500辆，士气也明显低落。对比开战时俄军有130个营级战术群，目前在乌东可供绰号“叙利亚屠夫”的主帅德沃尔尼科夫（Alexander Dvornikov）调动的数量只剩略多于一半。顿巴斯的亲俄分离主义武装已在其控制地区加紧征兵，但分析指这也不是长久之计。