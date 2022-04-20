俄军第二击 乌克兰祸福难料

来源：中时电子报

作者：罗庆生

愈来愈多的迹象显示，乌克兰战争的第二阶段已经开打。而这一次，俄罗斯军队可能不会再像之前那么“客气”，将放手猛攻。

这些迹象包括放下武器的时限过后，俄罗斯逆火式轰炸机即轰炸了亚速营盘据的马立波亚速钢铁厂。这些高空轰炸机在3000公尺高空飞行，单兵使用的刺针导弹打不到。乌军防线，从哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克到尼古拉耶夫，都遭到俄罗斯的大规模轰炸。乌克兰总统泽伦斯基虽仍信心满满，但在俄军全力以赴下，顿巴斯地区的沦陷，将只是时间问题。

战争一般由一到数个战役组成。攻击方在战役结束后会进行休整、重新集结，准备发动新的攻势。乌克兰战争的第一阶段战役从2月24日开打，到4月5日俄军撤出对基辅的包围为止。俄军比较明显的战果是占领了乌克兰南方的港口城市赫尔松，但在围歼新纳粹主义亚速营的马立波之战则遭到坚强抵抗。

在北约提供大量情报与武器的支持下，乌克兰军队也有良好成绩。相当数量的俄军战机与装甲车被击毁、数名俄军指挥官阵亡，最振奋军心的是具象征意义的黑海舰队旗舰“莫斯科号”被击沉。消息传出各方瞩目，在媒体造势下甚至让外界产生乌克兰胜利在望的错觉。

但事实并非如此。俄军在第一阶段战役中战果不如预期，是因为过于“客气”，担心造成平民伤亡而绑手绑脚。俄乌军力不对等，乌克兰即便有不错战绩，除非北约实际派兵参战，否则也终将饮恨。

战争造成平民死亡，美军术语称为“附带损害”（Collateral damage），指非出于军方本意而误杀（伤）的无辜百姓。美军战术以轰炸为先，造成的“附带损害”一向很高。以2003年伊拉克战争为例，美英联军在进攻阶段共造成伊拉克7299名平民被杀，联军只有139名美军和33名英军阵亡。攻击方每名士兵阵亡相对平民死亡比率高达42.43人。

而俄军打乌克兰，依据联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）4月8日公布的数据，乌克兰平民死亡人数为1626人，而俄罗斯官方3月25日公布俄军阵亡人数为1351人。即便两者都被低估，每名俄军阵亡相对平民死亡率仍只有1.20人，“附带损害”比率远低于美军在伊拉克战争中的狂暴。

但俄军第二阶段攻势还会再如此“客气”吗？这正是让外界担心的。“莫斯科号”被击沉让俄罗斯人愤怒。北约提供大量情报与武器让俄军损失惨重，让俄罗斯感到对手是整个北约而不是乌克兰。但这怒气既不能发泄到北约身上，只能对乌克兰发泄。

实力不对比，小国激怒大国，只会造成大国报复，并不能真正扭转形势。被激怒的俄罗斯出手将不再“客气”。效法美军大规模轰炸的结果，乌克兰军队损失将扩大，平民的“附带损害”，也将令人难过地增加。

这说明：福者祸所倚。表面有利的事反而可能有害。乌克兰如此，台湾也一样。近日美国对台湾的关注增加，来访的国会议员与前政要络绎不绝。但激怒中国大陆，对台湾的未来，真的有利吗？

作者为台湾国际战略学会执行长