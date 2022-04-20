马克龙连任的隐忧与挑战

来源：中时电子报

工商社论

从4月10日的总统大选之后，法国总统马克龙和国民联盟领导人勒庞女士，将在4月24日，再次重演五年前第二轮的两强对决。曾经说过“北约脑死”的马克龙，以及宣称当选后就退出由美国主导的北大西洋公约组织的勒庞，在当前俄乌战争日益激烈的形势下，备受国际社会的瞩目。然而，疫情过后面对通货膨胀、能源转型，以及国家定位，三个层面的议题，无论是谁胜出，都必须要面对。

法国的第一轮总统选举，投票率创20年新低。从2月底就开始积极调解俄罗斯和乌克兰的战争，马克龙总统的第一轮投票，并没有因而受惠。原因就在于，五年前马克龙第二轮因为“左右逢源”，以三分之二得票率轻松击败当时极右派的勒庞。没想到，2018年为了二氧化碳的减排，大幅提高燃油税，引爆蓝领劳工、遍及全国各大城市的“黄背心运动”；接下来2019年的退休金改革，触动60岁以上退休族群反弹，2020年被冠病侵袭，2021年希望全境解封的“健康通行证”，则涉及疫苗强制接种和人民行动自由的质疑，在在使马克龙的执政支持度受到挑战。

在民生经济方面，结束疫情，控制通膨，两者都和“生命─生活”有关。其中疫情必须要在今年内解决，通膨则可能延宕到明年以后；无论何者，对于执政的马克龙，都相对不利。由于法国法定的生育补贴和育婴假与其他福利，原本就适用于未婚生的女性；而勒庞提出的政见之一是，当选后将提供加倍的补助给全国的单亲妈妈，这对于“不分种族，年轻女性”有实惠，也有助于重新塑造、甚至改变中产阶级与知识份子对勒庞激进右派的印象；而此对马克龙也不利。

再者，马克龙虽然当过社会党奥朗德总统内阁的经济财政部长，但执政期间的重大政策和政治争议，都涉及社会相对弱势的族群，因此，很难透过最后冲刺的福利竞选政见，挽回己身利益受损的劳工和退休族。最后，由于拿到22%第一轮选票的梅龙雄，主张要开征富人税，并未寄望于现任的马克龙总统，因此并没有要支持者在第二轮投给马克龙。反而是官司缠身、卸任后创立共和党，右派联盟出身的萨科奇前总统（2007～2012），表态支持马克龙。简言之，就过去五年的施政观之，马克龙“中间偏右”的政治评价，当属公允。

在能源转型方面，做为核能大国，马克龙和勒庞的政见，最大的不同在于：要不要持续发展风力发电。马克龙提出今年内解决此时此刻的“能源通膨”，以及让民众更容易取得电动车的租赁计划，都是重要的能源转型配套措施。而马克龙迄今没有实现将75%核电降低到50%目标，在俄乌战争和欧美金融和能源制裁、以及俄国能源反制裁之际，反而使法国成为受灾相对轻微的重要原因。相对于勒庞在第一轮选举结束，就明确表示，当选后就要取消所有的风力发电计划。而马克龙“核能是绿能”，要再兴建六座的核能电厂，同时加码风力发电的补贴，则是务实的赓续性政策作为，也有助于争取已经崛起的绿党，更长期“绿色选民”的支持。

在国家定位方面，马克龙和勒庞在内政上的穆斯林与移民政策，政治歧见颇深；外交上的退出北约，反而有部分的共识。相较于极右派“法国特朗普”泽穆尔（拿到第一轮7%的选票），勒庞在第一轮反而展现较温和的形象，不再说当选后“不用欧元，退出欧盟”，只有说要退出北约，而且要和俄罗斯总统普京进行政治和解，还提出“联俄制中”的构想。但不变的是，她反对穆斯林妇女在公开场合，穿戴伊斯兰教的头巾；甚至反对人口占比几近十分之一的穆斯林民众，接受国家赋予的社会福利。而且，勒庞还批评，在经历多次重大的恐怖攻击之后，马克龙“移民淹没法国”的现况。尽管如此，第一轮主要支持左派梅郎雄的穆斯林，受害于社会福利变不好、物价上涨与通货膨胀，与中下阶层的选民相同，他们愿不愿意在第二轮出门投票，用选票支持马克龙，仍有悬念。

所有的选举，都是内政问题；而所有的内政问题，则都是经济问题。这一句话，用在法国的第二轮总统大选投票，虽不中，亦不远矣。在第一轮选举后接受专访，马克龙再次公开表达，反对美国总统拜登对俄罗斯“种族灭绝”的指控，并强调“乌克兰和俄罗斯，（其实）是兄弟国家（brother nations）”。自2月底，就积极穿梭于俄罗斯和乌克兰的调停，在4月初惊觉法国人民终究更重视的是，日子愈来愈不好过；而且，基层民众并不知道，也觉得不管通膨的部分原因，是否源于俄乌战争，政府都应该要先照顾好国内的民生经济，有能力之后再兼善天下。法国总统第二轮选举，马克龙能否连任，投票率高低将是重要因素，各界都在审慎观察。