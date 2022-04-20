文在寅与尹锡悦大斗法

来源：中时电子报

作者：刘顺达

在这短短新任总统尹锡悦与即将卸任的文在寅总统政权交接期间发生的种种奇特古怪事，连韩国人自己都感叹不已，认为在政治历史上从未有过的经验，比看连续剧还有意思。

其中，最值得台湾参考的是，所谓亲文在寅或一直担任“忠犬”角色的司法体系的“叛变”。目前还是执政党的民主党为了保护文在寅安全下台及总统大选落败的该党常任顾问李在明不受检方调查，利用掌握国会172席次之优势，强行修改刑事诉讼法，拟彻底删除检察官的侦查权。

日前，检察总长金浯洙为表达抗议向文在寅提出辞呈，18日，文在寅不得不及时召见，予以安抚及避免2300名检察官集体辞职，让他颜面全失。一般认为，文在寅表面作秀而已，暗中支持能保护他的法令在国会通过，以便文在寅可以在5月3日最后一次主持的国务会议决议与颁布施行日期。

大法院长金命洙也站出来支持检察总长金浯洙。指出民主党匆促提出的法案诸多违宪，并且从未举行公听会充分听取人民的声音。况且大韩律师公会等市民团体极力表示反对，认为受害的不是检察官，是全体人民，民主党应暂停修法，检察官任劳任怨办案不能完全否认，但人民对于公平、公正侦办提出质疑确实有待改善。

韩国警察全国虽有12万人，但觉得将检察官业务全交给他们会吃不消。警方的犯罪搜查能力与专业比起检方还是有限，并且目前由警察处理的侦办案繁多，拖延时间已够长，成为民怨，损及人民对警察的形象。

在这节骨眼上，尹锡悦提名的此次18名内阁中最年轻、现年仅49岁的检察长韩东勳受到格外注目。80多岁高龄的政界元老金锺仁都说，尹锡悦新政府首长名单中，能挑选韩东勳是难能可贵，他认为韩东勳不会百事顺从尹锡悦，是国家与人民的福泽。

当然，即将举行的国会人事听证会上，民主党国会议员已放话要给韩东勳难堪，甚至拒绝参与听证会。因为，既便民主党在国会通过绑住检察官办案，韩东勳不为所动，他反而告诉民主党：会捉坏人就是人民的好检察官。暗示一上台后，不管是文在寅，还是李在明，有罪必须受到司法制裁。

大选虽然结束，但称为第二次大选的全国地方选举即将于6月1日登场。民主党一党独霸的国会与检察官的“斗争”成了韩国人民的另一项选择，目前来看，民主党的为所欲为，反而助长尹锡悦加分，演变成得不偿失之结果。

韩国完全政党轮替正在进行中，先是夺取中央政府，然后在地方选举获得胜利，2年后举行的国会议员选举，不会是民主党的天下。目睹韩国政局变化如此快速，难道台湾不羡慕吗？

作者为韩国昌信大学荣誉教授