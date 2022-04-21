竞选频道封杀不客气 港须提防美打击手段

香港《明报》社评

行政长官候选人李家超在YouTube的竞选频道帐户，运作多日后突遭终止。美国科网巨头谷歌仅称“有关帐户违反出口及制裁政策”，未有具体交代细节，事件再度显示，香港身处中美斗争漩涡，不可能置身事外。香港是中国的一部分，华府千方百计打击中国，不会对香港客气，若有人以为讨好一下美方，香港可以一如往昔左右逢源，乃是一厢情愿。网上视像频道封杀只属小动作，不会影响特首选举结果，可是敌意却很清晰，俄乌战争清楚显示，华府的金融武器化操作，可以相当狠辣，就连与美国合作多年的国家也意识到要有所提防，香港当然更要多作防范，在金融安全等领域多下工夫，提防危急关头美国突如其来的大动作。

封锁李家超竞选频道 谷歌应详细交代

行政长官选举提名期虽未结束，但李家超作为唯一“入闸”者，当选已无悬念。近期他与竞选团体的工作，主要是接触不同界别人士，以及准备政纲，选举工程相对平静，今次视频封杀风波，算是给选举掀起了一些涟漪。 YouTube是谷歌旗下视频平台，观乎李家超团队说法，YouTube这次封锁竞选视频帐户，来得突然，手起刀落，绝不友善。竞选办主任谭耀宗表示，帐户被封是团队突然发现，YouTube事前并无任何联络沟通，事后竞选团队跟进，才收到谷歌简单通知，指有关帐户违反美国“出口及制裁政策”，牴触谷歌《服务条款》，终止帐户决定无改变余地。

《香港国安法》前年6月底生效，美国政府以“破坏香港自治”为由，制裁11名香港及内地官员，当中包括林郑月娥及李家超，他们在美国持有的资产或实体被冻结，在美机构或个人不能与他们进行商品服务交易，也不可处理他们持有权益逾50%的资产。中央和特区政府则一再重申，“美方粗暴干预中国内部事务”，“所谓制裁毫无理据”。美国公布制裁后，面簿曾表示服务营运受美国法例约束，林郑等受制裁人士的个人帐户，“不能使用任何存在支付行为的服务”，但时至今日，林郑个人fb专页仍在运作，至于李家超最近开设的fb竞选专页，至今也如常运作。

李家超在YouTube、面簿开设竞选频道或专页，差不多有两周，本月9日他发表竞选宣言，便有透过涉事YouTube频道直播；之后与选委的多场交流会，也透过YouTube及面簿网上直播。若说谷歌认为李家超开设竞选频道，本身已违《服务条款》，一早便可封锁帐户，事隔10多天才行动，耐人寻味；封锁李家超竞选频道后，谷歌并未详细交代究竟有关帐户如何违反《服务条款》，又或牴触华府哪些制裁条款，所谓违反“出口及制裁政策”，说法笼统，模糊不清，意味“龙门”实际可以任摆任搬。

资讯年代发布信息渠道众多，纵然少一两个网上平台，竞选工程也无大碍，可是事件却清楚反映香港在中美斗争下的处境，各方不能心存幻想，以为这边讨好一下，那边示好一番，就有方法避开大国博弈，继续左右逢源。

香港曾是英国殖民地，也是西方在东亚伸张利益的前哨，不过这个定位已随着九七回归而结束。随着国家急速发展，现在香港的国际角色，已变成中国对外主要门户，香港是中国的国际金融中心，而非以西方利益为中心的国际金融枢纽。美国欲保世界霸权，视中国为头号对手，近年华府对港策略已彻底改变，不再将香港对美国的经济价值放在首位，反而更重视如何操作香港牌打击中国。前年华府不再承认香港具有不同于中国大陆的特殊地位，又不接受“香港制造”这个原产地标记，实际是在打击香港的独特性，绝非“支持香港民主”。美国拉帮结派制华，部分小国为发展为生存，希望左右逢源，再三促请华府不要逼它们选边站。相比之下，香港就是国家的一部分，命运相连，这是当今香港立足国际的基本前提，认清这个定位，才知未来应该怎么办。

根据《香港国安法》，任何人涉嫌包庇违法疑犯，拒绝配合国安调查，可能被逮捕。法例生效后，谷歌表示不会再直接应港府要求提供用户数据，欲取资料就向华府提请，不过这次封杀频道风波，主动留难的一方，明显不是港府。这一次事件性质，跟两名英国在任法官辞任终审法院非常任法官相似，旨在向香港施加压力，政治操作敌意鲜明。当然，封杀风波不过是小动作，充其量只是给李家超及特首选举泼一盆冷水，然而必须指出的是，由数年前的中美贸易战，到近月的俄乌战争，华府为了追求战略目的，并不介意用上狠辣手段。

大国斗争愈益凶狠 港要加强金融安全

美国将俄罗斯银行踢出美元国际结算系统、冻结俄国央行数千亿美元资产，名义是制裁俄军侵乌克兰，实际是挟美元霸权地位，向俄方发动经济战金融战，虽然未能“一击必杀”打垮俄国，但冲击确实很大。不少专家承认，华府将美元及金融武器化，必然影响其他国家对美元和美国金融霸权秩序的信任，沙特考虑对华石油交易以人民币计价，正是一例。世界格局面临巨变，各方胜负浮沉难料，唯一肯定的是大国斗争愈益尖锐，危急关头什么手段都可能用上。香港不能假设，美国操作香港牌一定是“点到即止”的小动作，金融安全防护网，必须显著加强。