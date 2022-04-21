须美同意 太平岛为谁扩建？

来源：联合新闻网

作者：宋燕辉

外媒报道，台湾在太平岛进行码头与飞机跑道扩建工程，曾事先征询美国政府意见，并在取得美国“同意”后动工！台湾在自己领土从事以人道救援、便利运补，或与国际科学研究合作相关事宜，真的要取得美国同意吗？还是背后隐藏着其他战略安全合作和军事目的？

2015年底，前总统马英九拟亲自飞往太平岛主持新建码头扩建完工启用典礼，但因美国表示“不同意”，马英九被迫改派海委会主委和内政部部长前往。华府不同意的主因之一，可能与“南中国海仲裁案”审理南沙岛礁之法律地位相关。

当时审理该案的仲裁庭法官倾向采取否定所有南沙群岛内的岛礁（包括太平岛）是“全权岛屿”的此一见解，认定太平岛只是一个“岩块”，无权主张200海里专属经济海域和大陆礁层。2015年12月，仲裁庭的判决已大致定稿，而菲律宾总统大选迫近，积极配合美国政策的阿基诺三世总统将下台，也希望仲裁庭早日做出裁决。结果，2016年7月12日裁决出炉，菲国几乎大获全胜。

倘若马英九成功登太上平岛，或者仲裁庭法官接受台湾的邀请飞往太平岛评估此岛是否适合人类居住、有足够淡水、可种植农作物的话，此将坏了美国与菲律宾的大事，而仲裁庭有关岛屿法律地位的见解和裁决也必须改写。

去年3月，台美签署“设立海巡工作小组了解备忘录”，承诺双方未来将借由海上执法交流、海洋保育、维护渔权及海难搜救等项目进行合作，深化台美印太地区合作伙伴关系。同月，美国驻帕劳大使亨尼西尼兰随同帕劳总统惠普斯访台，期间表示将强化海巡合作。

本月中旬，应帕劳政府邀请，海巡署“台南舰”在第七届“我们的海洋大会”召开期间，与帕劳海巡船舰协同执行帕劳海域内海上维安任务。美国是此次大会的合办国，相信这次台帕海上维安任务的敲定与执行也获美国“同意”。美国同不同意台湾在太平岛进行码头与飞机跑道扩建工程，是的确存在的政治现实。

2016年7月，蔡英文定调南海政策，宣示打造太平岛为人道救援中心、国际运补与科学研究基地。如果政府在太平岛进行码头和飞机跑道扩建工程主要目的是这些，吾人举双手赞成。如果是为了强化台湾之军事防卫与救援能力，这是政府应做之事。但如果是为迎合美国战略安全需求、以围堵对抗中国大陆目的为主，这就有待三思。

即使太平岛的飞机跑道延长至1500公尺，此与北京在南沙群岛的三个岛礁（渚碧礁、永暑礁、美济礁）的跑道和军事部署相差太远。重点是，太平岛被中国大陆这三个岛礁围成的军事战略三角包围，如果战时台湾战机可降落太平岛跑道，中国大陆战机可以吗？

未来，美国战机、军舰、海岸防卫队船只、政府科学研究或医疗船舶若以人道救援或其他名目提出要求降落太平岛跑道或停泊码头，台湾若同意，恐踩大陆红线，势必要付出相当代价。

太平岛码头与跑道扩建工程将于明年完成，而2024总统选举将于1月举行。蔡英文会仿效陈水扁于2008年大选前亲自飞往太平岛主持完工启用典礼吗？吾人拭目以待！