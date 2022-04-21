俄乌战事拖延引发粮食安全及通膨疑虑

台湾《工商时报》社论

2月24日俄罗斯入侵乌克兰，至今已快两个月，除了引发原物料、零组件的供应链断链，石油、能源价格飙涨之外，对粮食的充分供应、价格的波动，冲击相当大。而因目前各方势力介入，短期内战事似乎也没有止歇的迹象，对粮食的供应及价格带来重大的威胁。

由于俄罗斯、乌克兰均为小麦、玉米、黄豆的出口大国，俄罗斯的小麦占全球18％，燕麦也占全球将近20％，乌克兰也是小麦、玉米的重要生产国，战事的发生对全球粮价的冲击不言可喻。自新冠肺炎疫情以来，粮食价格已经大幅攀升，加上俄乌战事的开打，更是涨翻天。根据联合国粮食组织（FAO）3月份的全球粮价指数已上升至159.3，超越2月份的141.4，创下该指数自1990年设立以来的历史新高。背后原因即在于俄乌战事的延烧，其中以谷物、食用油的涨幅最大。

粮食、大宗物资，以及油价的飙涨，使得原本已经严重的通膨率更是火上加油。以台湾为例，3月的通膨率是3.27％，但核心物价上涨率只有2.47％，其中的0.80个百分点差距系来自油价、蔬果、大宗物资的上涨，使通膨率更不容易下修。而个别项目中，鸡蛋价格就上涨了23％、食物类涨了5.90％、外食上涨5.26％，肉类也上涨了4.54％，在在反映出粮食、大宗物资上涨的冲击。尤其是在俄乌战事之后，许多国家又因疫情封城，而致缺工造成的缺柜、塞港、供应链断链等，更使油价、粮食、大宗物资的价格因供给不足而上扬。

粮食价格对通膨率有相当大的影响。随着粮食价格的上涨，生产者物价指数（PPI）也跟着大幅上涨。而粮食不像一般的原物料、零组件一样，通常会加工再出口，故对台湾境内物价的影响有限。反之，粮食做为最终的消费，或作为服务业的投入，比较容易反映到台湾境内物价的上涨。所以粮价的高涨对消费者物价指数的影响也比较大。

另外值得讨论的是，粮食价格的上涨，对食品支出占消费支出大宗的中低收入族群冲击尤其大，粮食与饲料价格可能因俄乌战事而增加20％的涨幅，也会使全球营养不良人口大为增加。同时，油价、粮价的上升，又会带动服务成本的增加，也会转嫁到餐饮、外食的价格上升，导致民众的生活压力更大。

近两年来，由于冠病疫情的影响，台湾服务业受创严重，尤其是餐饮住宿、观光旅游已是嗷嗷待哺，再加上原料成本、数位转型成本的增加，更是雪上加霜。因此，俄乌战事一旦拖长，加上新疫情的出现，可能有不少的餐饮、旅游、住宿业者有面临倒闭的危机。

其次，最近全球天气变化多端，极端气候使得粮食欠收，反圣婴现象带来的缺水问题，使得粮食的生产不足，也进一步助长了粮价的飙涨。同时，需要注意的是，俄罗斯的化学肥料在全球市场上具有举足轻重的地位，化学肥料的上涨，也会推升粮食价格的上涨。

再者，除了粮食价格之外，粮食的安全也应正视。目前，全世界谷物保护主义兴起，欧洲不少国家如匈牙利、阿根廷、土耳其等宣布管制谷物出口，印尼、马来西亚也开始管制用于制造饼干、人造奶油、巧克力的棕榈油。未来如果发生粮食缺乏，许多地区，包括台湾可能会沦为有钱也买不到足够粮食的粮食安全问题。

另一方面，由于台湾是地缘政治关切的地区之一。由俄乌战事可以发现，粮食的稳定供给，在面临军事威胁的时候，是稳定民心、降低恐慌的重要依赖。以瑞士为例，为了因应突发的战争、紧张情势，瑞士的粮食、饲料、水、军需、防疫、生医产品（如口罩、酒精、防护衣、检测试剂、疫苗）等，均保持三至六个月的安全存量，以因应紧急状况。对处在地缘政治地区的台湾，在俄乌战争后，粮食的安全问题更应该被重视。

台湾向来高度重视半导体、电子资讯业，以制造业为主导的产业政策，但偏颇的产业政策在土地、水、电等资源上，对农业产生排挤效果。因此，在俄乌战事之后，对台湾产生很大的警惕作用。政府应该重新思考产业M型化形成后，资源补助的调整，透过政策的设计减少粮食进口，增加粮食的自主率，以及台湾境内农业政策的检讨，来降低产业的倾斜。俄乌战事后的种种变化，政府对产业政策的调整似有其必要性。

随着气候的变迁、净零碳排，农业的造林、水资源的蓄积，在减碳上有更大的发挥空间，农委会也强调积极建构更具韧性的农业以及粮食安全。因此，此时农委会应该适时检讨台湾整体的农业政策，包括造林、森林的复育、休耕条件的检讨、减碳的作为，以及青年返乡加入农业，以兼顾粮食安全、国安和净零碳排的目标。