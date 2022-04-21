民进党地方大选的“对敌”战略思维初探？

来源：美丽岛电子报

作者：陈淞山

在最近的各种民调当中，民进党“好感度”普遍大赢国民党超过20％以上的政治情势发展下，逐渐逼近的年底地方选举，似乎民进党很有机会一雪前耻拿下与国民党接近平分秋色的县市长（包括直辖市）席次。尤其在国民党中央无能领导与内哄内斗的不团结政治氛围持续延烧及民众党可能推出多席县市长提名人选加入竞争战局的情况下，“归一统”的民进党几乎是占尽优势准备团结作战打赢地方选举收复失地，这是目前看起来的年底地方选举发展态势。

然而，正因为如此，民进党内各大派系也几乎卯足全力推出很多的新人与年轻菁英来角逐地方议员初选提名的机会，以便顺势搭上便车抢占卡位地方的政治版图。刚刚进行的高雄市议员初选民调当中，政坛老将蔡昌达与高闵琳意外落马，新人则有多位出线过关，看起来，在其他的县市可能也会大致如此发展。

“母鸡带小鸡”的传统选战模式，是民进党打选战的基本战法，因此，对于目前国民党相对比较有优势的选区，尤其是台北市蒋万安、新北市侯友宜及台中市卢秀燕这三位拥有全台性知名度及战力的可能对手，应该就是民进党必须加大力度“对战”的超级选区，其他县市则可能因为过于局限在地方肉搏战层次或外溢效应较低的情况下，正常发挥该有的政治实力及选战操作即可。

台北市的蒋万安在三角鼎立的政治战局中，原本就是相当微妙的“弃保效应”会不会发酵？怎么发酵？的操作问题，政治平衡杠杆的如何拿捏是关键所在，而如何“攻其必救”的政治议题及评断其衍生的效应与效果？则是一较高下的政治重心之处！“蒋家”的政治功过及评价，在台北市这个天龙国选区，是媒体聚焦的政治热点但反作用力也极其难以想像，必须有整体的战略布局与相当细致的操作策略与方法，否则便很可能因为部分操作过头的绿营民代或候选人即兴演出而反受其害！蒋万安立委任内有他问政及政治性格上所曝露出来的诸多弱点，如何锁定他的政治弱项来突显出他“是否堪任”首都市长？或许是选战布局策略上该强化的重点所在。

新北市长侯友宜是一个肯做事、能做事的地方首长，他的政治优势与弱点就是被抬高到政治领导人的层次，围绕在“要不要选总统？”的问题是他连任新北市长的最大政治障碍与必答题。因此，他与朱立伦党主席及国民党的暧昧“政治关系”就是他难以回避的政治话题，容易被民进党在选战当中拿来做见缝插针的政治操作，而如何拉高政治层次“攻其不备”的领导人格局、视野与能力？则是民进党可以侧重的重心所在，只要找到适合打这类政治议题且具政治领导人格局的候选人来选新北市长，则必然会有意想不到的政治收获，目前看起来新北市的绿营立委除了罗致政以外几无此政治能力者，而可能的双北市长提名人选当中，林佳龙前交通部长也有此政治本领及特色属性，而陈建仁前副总统或陈时中部长则比较适合选台北市但不适合选新北市对上侯友宜。

至于台中市长卢秀燕，民进党内几乎难有相称的政治对手可以相抗衡，但又必然是牵动彰化县与南投县选战战局的政治滩头堡！因此，民进党除了必须考量未来在下下届台中市长选战的接班人选外，又必须找出可以带动中部选战整体选情与气势的可能候选人，看起来似乎只有拥有团队作战能力的新潮流系、立法院副院长蔡其昌可以扮演这样的政治角色，而立委何欣纯或表态参选的王义川则难当此联合作战的领头羊角色！

卢秀燕市长最大的政治弱点就在于她的夫婿家族在台中的政治名声与利益色彩问题，这虽然是上届选战的热门话题，但林佳龙还是以20万多票输给卢秀燕。然而，此次的台中市长选举是在检验卢秀燕这三年多来的施政与政绩表现，从颜宽恒中二选区立委补选的过程与经验中，依稀可以看出卢秀燕的台中市政府有相当暧昧的特权利益输送问题，甚至在其上任三年多标售市府土地共500多亿元（新台币，23亿新元）给建商、财团，其中是否有跟其夫婿家族有关的“特定人士”？更相当启人疑窦！因此，如何在围绕着卢秀燕市长的特权利益输送及标售市府土地问题上找出“攻其必救”的政商勾结可能弊案，应该是新潮流党公职系统可以集体发挥的政治炒作热门议题，蔡其昌副院长应该可以发挥带动彰化、南投选战气势的政治效果，或许还有胜选的翻盘机会。

总之，民进党的年底地方选举是有机会在22个县市当中拿下近10或11席县市长席次，而最有整体选战带动作用及政治声势拉抬效果者，就是双北与台中市，如何确定最佳提名征召人选与确立选战战略主轴来“对敌”？就是政治关键所在。蔡英文党主席及党中央是该好好审慎思考整体布局方为上策，什么样的人该打什么样的仗？尤其是从对敌的对手当中找出可能最适合的提名征召人选，“攻其不备”或“攻其必救”来主导选战主轴与脉动，或许就是可能“逆转胜”的不错选择。