中所安全合作框架协议：中国大陆突破美澳岛链封锁

来源：中时新闻网

作者：何振盛

报载中国大陆与所罗门群岛正式签署《安全合作框架协议》，立即引发美、澳、纽、日等相关地区的质疑与高度关切，台湾外交部认为此举“凸显中所协定威胁区域安全的严肃性”。此协议之所以招致各地区反感与众怒，主因在于所罗门群岛将可要求中国大陆派遣公安、武警、军事人员、执法及武装部队赴该国协助维稳；中国大陆船舰也可停靠所国进行运补作业。然而此协议出台并不突兀，事实上早已有迹可循。

2019年9月，在一周之内，台湾在南太平洋的邦交国所罗门群岛与基里巴斯相继与台断交，并与中国大陆建立外交关系。此事直接损及台湾的重大利益，使台湾的邦交国仅剩15个，是蔡政府任期中与台断交的第六、七个国家，当时多数分析指出，此趋势似难止歇。果不其然，蔡政府第二个任期内尼加拉瓜又与台断交，累计小英总统上台后断交国数目已达八个，远远超过台湾各届民选总统任内的纪录。

但就西方民主国家而言，台湾重大利益受损事小，美国及其盟邦的印太战略受阻才是大事。中国大陆与所罗门群岛、基里巴斯建交后，其势力已经突破美国战略封锁的第二岛链，而逼近第三岛链。当时即有学者推测，倘若中国在所罗门群岛建立海军远洋补给基地，将直接冲击美、澳对附近海域的掌控权。复因基里巴斯是同步轨道卫星重要接收站，如果中国在此重建卫星站，为其将来对美从事太空战将有极大的助益。如今看来，当时的推测已部分成真。

尽管美、澳等国忧心忡忡，所国总理索加瓦雷强调该协议并非针对传统盟友，而是“针对我们自己的国内安全局势”。而中国外交部发言人汪文斌也称透过该协议，中国将致力帮助所国加强维护本国安全的能力，双方合作符合所罗门群岛和南太平洋地区的共同利益，且“不针对任何第三方”。

但对于一向扮演南太平洋岛国外交事务“上级指导员”角色的澳洲政府，《中所安全协议》无疑是澳洲外交上难堪的挫败，也直接动摇了她在该区域的霸权地位。难怪澳洲政府气急败坏地表达对该协议的签署“深感失望”，而该国反对党工党则称，这是80年来“澳洲在太平洋地区外交政策的最大失败”。

与此同时，美国国务院发言人普莱斯表示，《中所安全协议》的广泛本质就是为中国人民解放军在所国部署开辟门路。美国随即安排白宫国安会议印太事务协调总监坎贝尔和国务院亚太事务助理国务卿康达访问所罗门、斐济和巴布亚新几内亚三个太平洋国家。台湾外交部也呼吁所国政府切勿沦为中国大陆的军事筹码，协助中国大陆扩大其太平洋军事据点。

然而，在台美陆三角博弈中，台湾目前采取“联美制中”策略，台、陆处于敌对状态，而美、中又因经贸与地缘政治问题形成对峙，陷入“孤雏”角色的北京必然会有“提升角色”的动机。前述北京对台发动外交战，造成台湾断交潮的目的并非只是教训蔡政府，而是要改变其“孤雏”角色，从三角关系外寻找奥援与支撑点，进而逆转赛局中的不利情势。此番中所签署安全协议对外名义上宣称是为了所国内部政局的维稳，实则是突破美澳战略上的岛链封锁，继续东向广大的太平洋挺进，并彻底扭转三角赛局的劣势，逆风而上。