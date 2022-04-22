阿拉伯之春2.0隐然浮现

台湾《经济日报》社论

俄乌战争爆发后，欧美国家对俄罗斯的石油与天然气禁售，导致油气价格高涨，而乌克兰与俄罗斯是全世界粮仓，黄豆、小麦与玉米因战祸减产，或者无法出口，粮价也大幅攀升。

能源与粮食是民生必需品，双双暴涨，对于仰赖能源与粮食进口的国家，是致命冲击，据估计，在经济已发达国家，有60个国家的通膨超过5%，大多数开发中国家的通膨更高达7%。

对政治制度上轨道的已发达国家，往往就反映在选举中，执政的政党与领导人，被选民所更替，而在政治制度不上轨道的国家，民众的怨气就借街头抗议，甚至暴力革命展现出来。

俄乌战争爆发后，曾经举行过的几场选举，凡是与俄罗斯合作的国家，获得低廉的油气供应，执政党轻松过关，匈牙利与塞尔维亚都如此，但加入制裁俄罗斯的国家，如法国总统选举，主要的选举议题，并不是争辩法国对战争的立场，反而是民众的购买力，这正是极右派候选人勒庞受到欢迎，进入第二轮决选的原因，她提出的不再是移民问题，反而是如何抑制物价上涨。

同样的，美国选民也对拜登在乌克兰战争中的表现并不在意，45%至49%对拜登处理乌战不满；只有42%给他肯定，选民在意的是经济表现，尤其是目前油价所驱动的通货膨胀，这将是年底期中选举以及2024年总统选举的主轴。

但在发展中国家，通常愈贫穷的人民花费在食物的比重愈高，因此当粮食价格上涨时，一般人民的感受最深，粮食价格高涨，首当其冲的就是仰赖乌克兰粮食出口的北非、中东、东南亚等国家。

独裁国家往往经由补贴粮价与油价，赢取人民的好感，换取对其独裁统治的默许，国际粮价与油价一旦飙涨，这些国家没钱来做更多的补贴，一旦终止补贴，人民的怒气也随之被撩起，这就是11年前阿拉伯之春革命的教训。

若以联合国世界粮农组织的Food Price Index当作基础（100），2011年阿拉伯之春革命时，粮食价格指数最高来到131.9，在当时创下历史高点，主食成本飙升，阿拉伯世界的民众纷纷走上街头抗议示威，最后推翻了六个国家政权。然而，今年4月8日公布的3月最新粮食价格指数却飙涨至159.3，较2月成长13%，创下历史最高点。

《经济学人》根据世界银行数据为基础作出的分析，全球至少12个国家未来一年可能无法偿还债务。不少新兴国家的粮食开支都占消费者支出超过20%，在撒哈拉沙漠以南国家，此数更在40%左右，俄乌战事对全球粮食价格的推升作用，影响将尤其严重。

台湾也是一个能源与粮食仰赖进口的地区，最近物价正在悄悄攀升，主计总处的统计数字也许反映不出来，但是街头小店却已经在修改价格，反映成本：咖啡每杯多10元（新台币，0.47新元）、卫生纸每串涨二成，过去一年，从麦当劳、王品等大品牌，到饮料、清洁用品等民生必需品，无一不涨价，但还可以忍受。

如今俄乌战争持续，主计总处公布的3月物价涨幅为3.27%，但按购买频度别观察，受到油料费、外食费及蔬菜涨幅较高影响，“每月”至少购买一次者涨幅高达6.86%，创下2008年9月以来、13年半最大涨幅，台经院日前警告，低物价时代已回不去了，大家要有心理准备。

如果这个趋势继续下去，我们虽不至于有革命，但也像其他民主地区一样，将影响到一般民众在年底地方选举的意向，目前执政党已经察觉到由此带来的政治风险，正以政治手段压制油电价格，不让其涨价，但是就像鸡蛋缺货一样，使用政治手段企图压低价格，只会扭曲市场机制，治丝益棼，台湾受到全球动荡的波及，怕是难免。