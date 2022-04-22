马克龙离地傲慢 恐成连任隐忧

香港《星岛日报》社论

周日法国总统大选第二轮投票进入最后倒数阶段，这场选举不但是亲欧派和疑欧派之间一次对决，还关乎法国会否向右转。选前唯一一场面对面电视辩论周三晚在激烈氛围下进行，民调显示角逐连任的马克龙表现较佳，胜算被看高一线，但极右翼政党国民联盟候选人勒庞却揪住他傲慢冷漠，不把弱势社群放在眼里来攻击，使选情存在变数，未到最后一刻难言稳胜。

两位候选人在近三小时辩论中，就生活指数、俄罗斯、气候暖化、移民等议题舌剑唇枪。勒庞极力将自己营造成为草根阶层代言人，批评马克龙无能力领导法国，而马克龙承认在任期内有失误，之后采取攻势，集中火力批评对手与俄罗斯关系密切，接受俄罗斯金援，又暗示一旦勒庞当选，会带领法国退出欧盟，令整场辩论充斥火药味。

勒庞凝聚弱势社群扭选情

辩论结束后的民调显示，五成九人觉得马克龙表现较佳，五成三人认为他有总统风范，但五成人认为他傲慢过头。再加上最新民调显示马克龙的支持率回升至五成半，领先对手11个百分点，连任机会看涨，但马克龙警告，自己并非胜券在握。事实上，勒庞眼看五成人认为马克龙傲慢，认为可集中抨击其离地和不知民间疾苦的短板，从而缩窄彼此差距。

投行出身的马克龙，被嘲为“富人总统”，予人爱出风头、傲慢轻蔑、不体恤民情，以致在上任后为减排而大加燃油税，结果激怒蓝领和货车司机，引爆黄背心运动，之后推出退休制度改革，建议退休年龄由62岁提升至65岁，激起临近退休族群不满，爆发自1968年以来历时最长的大罢工行动。马克龙任内频频选择用弱势社群开刀，现在很难透过福利政纲挽回蓝领和退休族群支持，若勒庞能拉拢这批愤怒选民，有望扭转选情。

选举从来都是内政问题，而内政问题通常是经济问题。马克龙任内成功扭转法国经济多年颓势，即使在去年疫情大爆发时逆势增长7%，超过德国，失业率更创下13年来新低，达7.4%，本来是连任最佳本钱，但俄乌战争爆发，他与美欧站在同一阵线，对俄罗斯实施连串制裁，推高能源和粮食价格，使法国通胀升至4.5%，法国人开始惊觉日子愈来愈不好过，物价遂成为中低下阶层最关心议题，这解释为何勒庞在选战中咬着购买力下降不放。

反观勒庞明白到其极右翼立场可能吓怕选民，故在今次选举中极力淡化反移民和反穆斯林形象，又回避俄乌战争，并努力争取女选民支持，试图改变中产和知识分子对其激进右派的印象，同时又承诺加企业税和提高民众消费力，从而争取工人支持。

左翼选民取向成胜负关键

马克龙虽领先，但未必稳胜，皆因传统左派社会党和右派共和党在首轮投票中惨败，势力式微，当前政坛成了以马克龙为首的中间派、勒庞的极右派和以梅朗雄为首的极左派鼎足局面，谁能争取到梅朗雄所得的两成二票（770万选民）支持，便可入主爱丽榭宫。可是梅朗雄只呼吁支持者不要投票给勒庞，却没表态是否支持马克龙，极左派形容周日选举是要“瘟疫和霍乱之间作抉择”，当中大部分人表示宁愿投白票或废票，使选举充满不确定性。

由于近年欧美选举民调频频失准，难保法国大选也会出现黑天鹅，选举结果很大程度取决于极左派选民是否去投票，投票给谁。一旦勒庞爆冷胜出，相信足以引发一场堪比英脱欧公投的“黑色星期一”股灾，改变欧洲局势。