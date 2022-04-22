中美防长通话 美愿主动降温避战？

来源：中评社

中国国务委员兼国防部长魏凤和20日应约同美国国防部长奥斯汀通电话。这是自从拜登上任以来、以及时隔21个月后中美防长首次通话。本次通话由美方主动提出、中方应约，双方很不容易才通上话，应珍惜机会，维持合作及不冲突的底线。

美国前总统特朗普执政末期，美军最高将领曾因担心特朗普对华开战，两次秘密致电中国军方高层。打出电话的是美军参谋首长联席会议主席米利，主要内容是美国无意攻击中国，如有，也会在开战前先通知。

米利的那两通电话一定程度上反映了美军企盼避战的心态。如台湾前“国安会秘书长”苏起所言，在美国政坛抗中的氛围里，穿西装的文人较倾向斗，穿制服的军人则比较谨慎。政客乐意尝试“冲突边缘”游戏，而军人管作战，要关心胜败与伤亡。

奥斯汀20日主动打电话给魏凤和，是否反映现在的美军也企盼避战，不愿与中国冲突？待观察。近年美军机舰经常对中国抵近侦察、穿越台湾海峡，在南中国海搞所谓航行自由，等等。如果美方愿意维持合作的底线，就应主动降温避战。

从中美各自公布的两国防长通话新闻稿看，双方针锋相对、共识不多。这其实也是近年中美各项对话的常态。沟通对话比互不搭理、打冷战好，对于敏感问题的坦诚交流，可以在一定程度上让双方明确各自的战略意图与战略底线，避免产生误判。

从大局出发，中美防长通话，有助稳定两国关系、及两军之间的气氛，有利于台海和平。双方能谈，自然是好事，中美两军联络机制还应恢复正常，不应停滞或中断，这样才能更有效避免擦枪走火。