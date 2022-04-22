港媒：社交放宽人心雀跃 疫下复常步步为营

香港《明报》社评

香港社交距离措施昨起逐步放宽，不少设施重开，市民心情雀跃，商户也乐见生意增加。第五波疫情肆虐多时，市道惨淡，人心郁闷，现在生机渐复，当然值得高兴，但不代表社会上下可以对疫情掉以轻心，毕竟社区仍有高传染力的Omicron（奥密克戎）变种病毒，现在放宽社交限制，疫情有反弹风险，加上长者儿童打针率仍嫌不足，当局必须密切留意高危群组感染情况及重症死亡走势，各界也要明白，若想复常步伐可持续，防疫要求须做足。疫下失业率攀升，元气恢复需时，倘若未来数周疫情稳控势态持续，政府可考虑加快发放第二阶段消费券，配合下阶段社交距离措施放宽，为经济民生恢复注入更多动力。

疫下人心苦涩郁闷 “报复式”活动有风险

第五波疫情去年12月底乍现，至今接近四个月。根据卫生署数字，累计至少118万人染疫，近9000人死亡。香港经历疫劫，百业萧条，及至近期疫情终于回落到三位数水平，政府上月提出的复常计划，得以如期展开，部分小学本周初率先恢复面授课堂，市民期盼已久的社交距离措施放宽，也于昨天踏出重要一步。

政府今年初收紧社交限制，两人限聚、关闭处所、禁止晚市堂食及跨家庭聚会，从抗疫角度有其必要，但对不少行业和市民而言，这三个多月确是相当难捱。昨天政府公布最新失业数字，整体失业率达到5%，较上月份数字显著上升0.5个百分点，差不多所有主要行业的失业率及就业不足率均告上升，零售、饮食、建筑等行业尤其严重。市民抗疫疲劳，渴望复常，现在社交距离措施放宽，康文署设施、戏院、美容院等纷纷重开，食肆恢复四人一台、晚市堂食至10时，旅行社也可复办本地游，社会生气渐复，受惠行业松一口气，普罗大众也很雀跃。

不少处所受疫情影响关闭多时，昨天一重开，人潮即复现，黄大仙祠善信络绎不绝，图书馆外出现排队人龙，运动场地也相当热闹。有市民一早便到主题公园外等候入场，有戏迷则表示，很高兴能够再次入场看戏，不管上映什么影片，都很满足。食肆方面，有市民趁放宽入座限制，即时相约朋友光顾，有酒楼经理表示，昨天生意明显增加。当然，有人欢喜有人愁，酒吧等处所未能复业，仍要等待政府下阶段松绑安排；随着天气回暖，不少泳客也很想知道，沙滩及泳池何时重开。

疫下人心苦涩郁闷，市民忍耐多时，终于等到社交距离措施放宽，希望玩个够、吃个够、聚个够的心情，绝对可以理解，可是疫情阴霾并未真正消散。有别于过去几波疫情，这次放宽社交限制，乃是在每天仍有数百宗感染个案、每日皆有染疫者死亡的背景下展开。虽然复活节假期过后，疫情暂时未见显著反弹，不过病毒在社区持续传播，社交措施一放宽，疫情反弹几乎是无可避免。诚然，过去数月，香港冠病疫苗接种率显著提升，首针率超过九成，康复者也有足够抗体保护，但仍有不少长者及儿童未完成接种，倘若疫情复炽，重症死亡个案仍有可能显著增加；如果人人都抱着“报复式消费”“报复式活动”心态，疏于防疫，掉以轻心，疫情反弹力度可能比想像严重，万一影响到第二、第三阶段放宽社交限制步伐，更是得不偿失。

刺激市道纾基层困顿 次阶段消费券早发放

对不少行业而言，首阶段放宽安排对经营限制仍嫌太多，生意改善有限，谈不上大力重振，遑论回复旧观，可是复常步伐要安全稳妥，不能操之过急。面对疫情反弹风险，各方在复常路上必须保持谨慎，恪守防疫要求。最近疫情回落，部分市民防疫意识似有松懈之势。昨天康文署运动场地重开，部分人做运动时并没有遵守规定戴口罩；部分食肆有否恪守每台距离要求、做足通风措施，同样惹人关注，当局需要加强抽查执法，同时密切监察长者儿童每日感染及住院重症数字变化，提醒各界坚持防疫，至于商户和市民也要自律，不能因为疫情回落，便当防疫规定“无到”（没放在眼里）。

疫下民生经济复常，无法一蹴而就，受疫情影响行业，需要时间恢复元气，就业改善亦然，政府在这方面可以扮演更积极角色。财政预算案提出向全港成年市民每人派发1万元（港元，下同，1700新元）电子消费券，首阶段5000元已于本月初发放，余下5000元发放时间待定，外界之前估计，当局可能参考去年做法，约于8月派发。不过此一时彼一时，第五波疫情对民生经济冲击，甚于去年初第四波疫情，不少基层打工仔失业又或开工不足，首阶段5000元消费券如同救济金，挨不了多久。倘若本次放宽社交距离措施后，疫情未见重大反复，当局可以考虑配合放宽步伐，早些发放下阶段消费券，让市民早日受惠，并为市道复苏适时注入更多动力。