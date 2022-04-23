来源：台湾中时新闻网

台湾总统蔡英文在脸书揭露新防疫目标是“重症求清零、轻症可控管、正常过生活”，“新台湾模式”就此诞生。但奥密克戎已在台湾造成四死，所谓“重症清零”即刻破功。至于“轻症控管”，连居隔政策都一改再改，民调显示八成民众不清楚“新台湾模式”是“啥米碗糕”。这不是很奇怪？上月台湾疫情还曾“加零”，为何宣布新模式后疫情马上陡升？是病毒突然肆虐？还是政府判断错误？令人起疑。

台湾过去采“动态清零”，国门严检、具体匡列与社区隔离虽仍造成800多个死亡案例，但相较其他国家算成功。至本月初，确诊病例以境外移入为主，以台湾防疫经验与医疗体系能力，保持“清零”问题不大，何患经济民生受影响？

这就令人纳闷为何政府此时决定“与病毒共存”？是因全球只剩中国大陆坚持“动态清零”，台湾不愿与大陆为伍？还是看齐美、英、韩各国，不采“共存”凸显自己落后？我们不信政府如此离谱，那么，究竟是什么原因呢？！

拿“群体免疫”来说，官员认为疫情达峰值后会出现断崖式下降，这是哪来的科学根据？外界认为只要疫苗接种达一定比率，加上感染者痊癒后会有免疫力，就会形成群体免疫。但以英国高接种率来看，按理97%民众都免疫了，何来至今每日确诊数仍近2万，每日死亡人数近700？

韩国近日宣布松绑边境时单日确诊数还高达28万例，这或许是中央疫情指挥官陈时中宣告月底单日确诊案例将破万，且直呼累计确诊破百万“不是不可能”的原因。果真如此，民众能承受得了？大家还要这政府干嘛？

实在很诡异，面对病毒就该消灭。民进党政府为了“与病毒共存”，还创造“新台湾模式”，这是拿人民生命开玩笑，一旦死亡人数大爆发，民众唯蔡政府是问！