香港外防输入政策大改动 通关次序须先说清楚

来源：香港明报社评

港府放宽入境检疫限制及航线熔断机制，“五一”起非香港居民抵港，检疫要求与港人看齐，同一航班若有5人或5％乘客证实感染，相关航线才须停飞5天。航线太易熔断，航空公司不愿显著增加航班数量，机位供不应求，不少身处外地港人未能“扑飞”回港，熔断门槛可以适度放宽，这是技术调整，至于向非香港居民重开门户、只须在指定酒店检疫7天，则是政策重大改动。

全球疫情大流行未完，冠病病毒持续变种，现在显著放宽外防输入，对香港未来疫情及防控形势有何影响，难以逆料。中国内地强调现阶段动态清零总方针不变，来自“与病毒共存”国家的外商则认为检疫是多余，一天都嫌多。港府试图走“折衷”之路，能否挣脱两头不到岸困境，仍是一大疑问。

放宽熔断属技术调整 非港人入境是改政策

第五波疫情去年底乍现，政府因应外防输入缺口，1月初收紧入境限制，包括收紧民航客机熔断机制，以及对奥密克戎疫情严重的国家，包括英美澳加等，实施禁飞令。当时港府解释，试过有抵港航班一机多达27人感染需送院，所以收紧外防输入规定。未料后来香港疫情急转直下，相比每日数以万计本地感染个案，输入个案显得微不足道。由于9国禁飞令导致港人无法从当地回港，当局上月宣布，4月1日起撤销禁飞令，另将熔断停飞日数由14天减至7天。当时行政长官强调，这不是“放宽”外防输入做法，而是“理顺”港人回港安排，他们回来后依然要在指定酒店检疫。

禁飞令撤销至今已有3周，观乎机管局数字，身处相关国家港人归途依然艰难，一大原因是航空公司认为港府熔断机制仍然太严，同一客机有3宗或以上阳性个案，相关航线便须停飞7天，熔断机制太易触发，因而不愿恢复或增加来港航班。以国泰为例，未来两月合共只有十多班由英国直航回港航班，很多港人子弟欲趁暑假“扑飞机票”回来，发现一票难求。从理顺回港安排的角度，既然撤销禁飞令不能达到预期效果，熔断门槛“适度”调整，当然可以考虑。

奥密克戎潜伏期较之前的病毒株为短，有研究指感染后一般3天左右开始发病，有意见则认为观察5至7天较为稳阵。现在政府将熔断停飞日数由7天再减至5天，熔断门槛则由一机3人，改为5人或超过乘客人数5%，以较高者为準，意即一架载客200人的航机，10人染疫才触及门槛，理论上输入风险必会高一些，能否做到妥善兼顾航班实际运作及防疫需要，唯有靠实践去检验。

前年3月全球疫情大流行，港府同月下旬宣布，除个别豁免外，禁止非香港居民入境。熔断机制放宽，某程度可视为技术调整，相比之下，取消非香港居民入境限制、检疫要求与港人看齐，却是外防输入政策一次根本改动，并不是当局所谓“适度调整”这么简单。港府最新决定意味，非香港居民只要完成疫苗接种、起飞前核酸检测阴性、抵港后到指定酒店接受7天隔离强检后，便可在港自由活动。

两头不到岸问题未解 政府通关需要二择一

政府新闻稿中，有关取消非港人入境限制的段落，并无具体交代理据，仅说这是“在风险可控前提下”作出。新闻稿将两项技术调整，即放宽熔断机制，以及抵港人士在机场快测缩短逗留时间，与开放非港人入境并列交代，表示这些变动乃是因应疫情最新发展、近期抵港人流与输入个案比例、香港应对疫情能力，以及整体社会经济需要，目标是在“坚持外防输入”下，回应需归港人士及相关业界强烈诉求。这种将政策大变动与技术小调整“炒埋一碟”的解释，令社会无法逐点对焦讨论。负责任的做法，是说清楚取消非港人入境限制理据何在，风险如何可控、如何符合社会整体需要、回应哪些业界哪些诉求、会否影响其他政策选择，例如与内地通关。

政府说坚持外防输入策略，但新闻稿同时提到，新规定是在维持现有外防输入措施的“基本要求”下作出，严格而言，打齐针及在指定酒店隔离7天，就是当局对入境人士仅余的“基本要求”。香港作为国际航空枢纽，疫情对货运影响有限，最大打击是客运，放宽航班熔断机制及非港人入境，有助恢复更多外地来往香港航班，可帮香港客运稳住阵脚，然而病毒不断变种，可以变弱可以变强，这是全球疫情发展最大变数。从防疫角度，现在香港只以外防输入“基本要求”轻装上阵，是否稳妥，需要更多更深入讨论，不应含糊带过。

内地强调动态清零不变，欧美则主张与病毒共存，鱼与熊掌，一年半载难望兼得。港府打算先与谁通关，是当下社会相当关注的问题，这次港府向非港人重开大门，是否朝先与海外通关踏出重要一步，特区主事官员有责任直面公众说清楚，不应再闪烁其辞。过去一段时间，跨国企业、外国商会以及一些常与外资打交道的香港本地商贾，都不满港府外防输入措施妨碍他们做生意，现在港府放宽入境限制，但在西方外商眼中，与病毒共存根本毋须检疫，7天酒店隔离仍嫌太长，新措施能否令他们满意，仍是一大疑问。港府不肯就清零或共存、先与谁通关，作一个清晰决定，半吊子的做法，结果可能还是两头不到岸。