稳金融市场信心 承接中概股回流

来源：香港01网站

今年以来资本市场由于国际环境剧变、全球央行“收水”等多重因素而动荡不安。然而，在众多市场当中，中国内地与香港股市的表现尤为差，仅比被西方强烈制裁的俄罗斯市场要好。

中国内地和香港股市的积弱除了上述的大环境因素之外，尚有其本身问题。首先，自去年初以来，中央政府推出多项监管政策，令多家主要科技及房地产公司受到颇大打击。此外，外国投资者担忧中国企业被卷入中美角力当中，正在提高中国企业的风险评估，引致其估值下滑。另外，今年以来内地经济放缓、加上疫情反复引致多城封锁等都令中国股市陷入低迷。而比起内地，香港股市的情况更为严重，恒生指数自去年高位已下跌了近三成，而恒生科技指数更下跌了近三分之二。

中概股回流令人担忧

股市表现不只是差强人意，更开始影响到对内地经济和民营企业的信心。虽然没有明显的调查，但中概股集体快速的下跌与估值下调明显“跑输”其他地区，说明了市场对于中概股的认同和信心已陷入近年的新低点。即使大量中国公司的估值已迫近历史低点，但一些华尔街股行却公开呼吁中概股为“不可投资”（uninvestable），认为风险过大。

我们之前亦指出过，投资者对中国企业失去信心，长远而言对内地民营企业集资和经营都会造成问题，结果将大大阻塞中国经济和创新发展。除此之外，这对香港也是一个严重的问题。

众所周知，中国企业由于在美上市正面临很多挑战，有很大部分打算回港双重上市或是二次上市。中概回港上市潮本来对香港而言是个机会，但如果国际投资者认定这些公司的股票无法带来利润，那只会令集资过程愈来愈困难，最终引起拋售造成新股刚上市不久便“破发”（低于发行价）。

假如香港股市上市的股价不断出现破发现象，当中甚至有些可能被编入本地主要指数，最终又会令香港股市更不受资金所青睞，造成恶性循环。就好像从美国回港双重上市的知乎，本周五（22日）挂牌首天便大挫23.5%“破发”。假如未来有更多中概公司回港上市后再破发，那情况将相当令人担忧。

支持经济要更有力度

中概公司最大的问题来自于经济下行、营利失速等基本面。虽然近来内地已积极表态支持经济发展，但政策力度似乎未足以扭转市场对中国经济的悲观情绪，市场仍然反复寻底。只有内地继续坚定地推出更有力的政策支撑经济，才能改变当下的悲观情绪。

中概公司的根本问题在于内地的经营状况以及中美角力的大环境，这些都并非香港独力所能解决，但香港亦不是束手无策。面对股市行情低迷，香港可以考虑推出一些权宜之计，虽然治标不治本，但却可以稳定波动，为市场重新带来信心。

例如，考虑动用政府的基金入市支撑大市，像外汇基金当中，有接近7425亿投资于股票，但当中只有1832亿用于投资本地，只要加大投资本地比例便可以轻松入市支撑信心，缓减市场的恐惧情绪。

又或者，暂时强化监管未曾实现盈利的公司会否出现估值过高的问题，减少上市后马上破发的问题，又或是暂时限制恒生指数公司收编这类企业进主要指数，避免刺激指数波幅。

最后，港府单独之力终究作用有限，故应多与内地政策当局沟通，反映问题及互相协调，令中概股回流能更为顺利。