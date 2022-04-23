不想G20变G19 仍要当心变G10 印尼邀请普京的风险

来源：香港01网站

印尼未跟随欧美要求，照常邀请俄罗斯总统普京出席11月举行的二十国集团（G20）领导人峰会。这势让印尼卷入国际政治的漩涡，而这将考验印尼的外交手腕与智慧。

印尼是2022年G20举办峰会的主席国，欧美多国呼吁印尼不要邀请俄罗斯的参加。包括拜登曾表示俄罗斯应该从G20中剔除出去，而如果印尼不答应，应同时邀请乌克兰参加峰会，让G20成为另一个谈判场。

俄罗斯曾被逐出国际会议，在2014年俄罗斯吞併克米里亚后，八国工业集团（G8）决定把俄罗斯逐出，成为今天的G7。若G20跟随，亦将成为G19。

印尼并未这样做，而实际在这次的战事中，印尼同样尝试采取中立态度。在俄罗斯发动战争不久后，联合国提交一份80国联署的草案要求俄罗斯停止战争，印尼不在名单之上。但联合国后通过的谴责俄罗斯议案中，印尼投赞成票；而在之后美国要求把俄罗斯逐出人权理事国的投票中，印尼选择弃权。

G20领导人峰会的官方青年参与组织，印尼Y20的项目管理和研究负责人Angelo Abil Wijaya表示，印尼为G20作为大量投资和准备，并希望峰会能取得成功，不希望“少了一个或数个G”。

这并不会是一件易事，在早前G20的财长会议上，欧美代表在俄罗斯发言时集体离场抗议，这杯葛行动很可能会在正式峰会上发生。

游走大国中间的外交

印尼加查马达大学（Universitas Gadjah Mada）国际关系专家穆哈迪（Muhadi Sugiono）表示，印尼的回应不是直接谴责，而是希望与俄罗斯进行建设性对话，以缓和局势。

穆哈迪称印尼希望以独立及积极的外交，在大国中走穿梭路线，同时在国内建立民族团结的原则：“如果我们不是大多数人的一部分也没关系，当我们不处于非黑即白的位置时，就可以建立和平空间。”

印尼与前苏联保持友好关系，亦是印尼未有对俄罗斯入侵抱即时反感的主因。在1950年代，前苏联支持印尼加入联合国，亦向印尼提供贷款，让印尼在1962成功举办亚运。

同年印尼成为1962年成立不结盟运动的国家创始成员之一，这些国家旨在冷战时候保持中立，不加入或反对一方的大国集团。

艾哈迈德雅尼将军大学（Universitas Jenderal Achmad Yani），印尼国际关系学者尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）表示，印尼会从美国输入武器的同时，向俄罗斯购买战机，如苏27和苏30：“印尼需要俄罗斯作为替代武器供应商，而不完全依赖美国。”

“印尼是东南亚最大的经济体，就地缘政治格局而言，印尼会担心中国或美国把其视为自己的后院。”“印尼把自己视为东南亚的天然领导者，不会信任中国和美国，因为两国干涉印尼内政的历史已久。”

考验印尼的外交战略

不过即使理解印尼的立场，能否成功处理这次国际政治的漩涡会是关键。新加坡国立大学亚洲与全球化中心高级研究员埃文（Evan Laksmana）表示，这取决于印尼的战略是什么。

“邀请普京了，那下一步是什么？是邀请他进来被谴责？还是邀请他出席会议然后当面踢他出去？”“目前并不清楚印尼想怎样做，但印尼不会希望G20变成G19，这会很难看。”

但同时的若什么也不做，而欧美国家决定杯葛会议，当日的G20只会变成G10甚至更少，这将取决印尼的外交手腕与智慧。