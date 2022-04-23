模拟两岸和平才是勇者

来源：台湾《旺报》社评

俄乌战争形成东西方集团性对抗情势，多国政要和舆论开始把目光放到台海。有人认为美国应放弃战略性模糊策略，明确宣示捍卫台湾，也有人认为美国对俄乌战争留一手，就是为了防备北京对台动武；甚至还有人想定台海之战将使美国从超级大国沦为弱国，历史学家将视为“美国滑铁卢”。不管各界看法如何，从俄乌战争可知，战争是残酷的，战争一旦爆发，没有谁能够逃离战火的荼毒。

美版滑铁卢避现台海

美国国会6人代表团访台之际，日本前首相安倍晋三投书法国媒体，呼吁美国明确宣示捍卫台湾。法智库研究员、前海军潜舰舰长奥德林评论，认为美国不直接投入乌俄战争，是为保留军力捍卫台湾，是向中国领导人释放清楚讯息：不要攻击台湾。

澳洲前总理陆克文在他新出版的《可避免的战争》一书中想定，美国时代可能会以这样一种方式结束：中国大陆将某种挑衅作为藉口或被美激怒，策划了对台动武。北京向台北发射大量飞弹，使得美国提供装备的军队陷入瘫痪，随后对冲绳和关岛发起攻击。

接着超过20万名的解放军士兵，在台湾沿海20个不同的滩头阵地登岸。美国潜艇击沉了一些大陆军舰，但不足以减缓伞兵和直升机的猛攻。逐渐大陆在激烈的战斗中占据优势，改变了东亚的军事和政治平衡。结果是美国世界超级大国开始沦落为弱国，台海之战成为“美国滑铁卢”。

战争是可以想定的，也可以做出各种模拟，“兵棋推演”原本就是模拟战争攻防的学问。只是再多的战争模拟，总会出现西方兵圣克劳塞维茨所称的“战争迷雾”，在他的军事理论巨著《战争论》中，克劳塞维茨写道：战争是一个充满不确定性的领域，军事行动所根据的因素总有3/4隐藏在迷雾之中，迷雾带来的不确定性或大或小。而战争迷雾的本质是获取情报资讯的障碍，这一点无论过去还是现在，都一直存在。

就好像俄罗斯总统普京，想定两周内俄军可以攻克基辅，迫使乌克兰投降，根本没有想到会遭到乌军的顽强抵抗，以致打了50几天，俄军仍陷入战争迷雾中。普京又发动第二波攻势，希望占领乌东地区，并打通俄罗斯本土和克里米亚通道，并设定5月9日为“终战日”，当天是俄罗斯庆祝战胜纳粹德国的“胜利日”。现实上，俄军即使想叫停，但西方国家全力支援乌克兰武器，乌军越战越勇，5月9日能否终战，时间不在普京手中，而是西方阵营是否坚定要让乌克兰赢得这场战争。

对台和平方略未改变

俄乌战争的情势如此，台海若爆发战争，情势会更复杂。中国大陆军力已今非昔比，台海问题又涉及美国在太平洋势力范围的消长。大陆和所罗门群岛签署安全协定，就让美澳忧心忡忡，想方设法去阻挠，如果两岸爆发战争，不是不可能形成美中“划洋而治”的局面，美国愿意冒让出半个太平洋的风险吗？理性决策者会为可能的战争作足准备，但也会穷尽洪荒之力避免战争，不要让陆克文所称的“美国滑铁卢”之战发生。中美两国国防部长魏凤和、奥斯汀20日通电话，正代表两国管控风险的意愿。

美国关心台海和平，北京并未改变对台和平方略，当今中美的问题是战略互疑，需要重建互信，美国不会在台海打“美国版滑铁卢”战争。陆克文新书的核心论点是：与中国大陆爆发全面战争的后果严重得令人难以想像，习近平进取性世界观不会消失，美国会很头痛，美国需要动用所有聪明才智，才能控制这种痛苦。

所以，台湾最该模拟的是和平，而不是战争。战争可以想定，和平当然也可以想像。过去民进党思考两岸关系的和解之路，不管是否认九二共识，或者是互不隶属的两国论，都不是在寻求和平，而是徒增两岸对抗。

抵抗不必然是勇者，和平也不代表“投降”，以乌克兰战争为镜，追求和平是台湾生存的最高价值，一旦对和平麻木，只听信政客操弄战争、想定战争、模拟战争，而不想定和平与模拟两岸和平，才是弱者的行为。