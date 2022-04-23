世界将进入“半球化”时代

来源：台湾《经济日报》社论

俄乌战争虽尚未结束，但一个天下二分之势已隐然浮现并加速形成中。

在美国主导下，欧洲自残式地采取了与俄罗斯敌对的立场，不仅放弃几已濒临完工的北溪二号天然气工程，面对普京的“卢布结算令”，甚至拒绝购买俄罗斯的天然气，宁可付出高出数倍价格进口来自美国的液化天然气。看得出，这已非权宜之计的做法，而是欧洲下定决心，要彻底摆脱对俄罗斯的能源依赖。

俄罗斯的天然气、石油与煤，欧洲拒买，却不愁无处可卖，中国、印度、东南亚都是能源需求地区，除了购买来自俄罗斯的之外，还要购买来自伊朗、沙地阿拉伯及海湾国家的石油与天然气。这样的形势与趋势，立即就浮现出未来全球的能源版图，分两大块，一是亚洲（含中东）包括部分非洲的亚非板块；一是跨大西洋的美欧包括部分非洲的欧美板块。

当前天下二分的形势绝不止出现在资源领域，同样出现在商品市场：一边是中国主导发展的RCEP，一边是美国正在推动建构的“印太经济架构”；还有科技领域，一边是中国积极发展的5G、AI及新国际太空战，一边是西方暂居优势的半导体、生物科技及绿色科技，双方各擅胜场；还有金融领域，一边是美国一贯领先甚至是独占的SWIFT及美元霸权，另一边，则是开始挑战美国金融霸权正在中、俄、伊朗、印度及中东发展的“去美元化”现象；还有基建领域，一边是中国主导也已取得领先优势的一带一路及亚投行，一边是想急起直追的美国阵营；甚至还有价值和体制领域等等。换言之，一个新时代的天下二分大势确实已迎面而来。

全球化时代其实来了还未太久，相信许多人还沉缅于全球化带来的红利与愉悦之中，却不料正在快速地离这个世界远去。严格地说，其实在全球化之前的上一个天下二分的“半球化”时代也离我们并未太远。

上个世纪1945年二战结束之后的所谓冷战时期，一开始，就是一个“半球化”时代，以中、苏为核心的计划经济阵营同以美、欧为核心的市场经济阵营，彼此泾渭分明。但前者因体制缺陷导致竞争力不足，不得不进行改革开放，1979年中国改革开放是从“半球化”迈向“全球化”的第一步；1991年苏联解体之后，原计划经济阵营的国家一个一个地转为市场经济，市场经济遂一统全球，全球化在2001年中国入世（WTO）后达到了最高潮，之后，即开始松动并逐步走向崩解。

2003年WTO杜哈回合谈判遭重大挫折，是第一个警讯，意谓要达到高纯度的全球化已面临瓶颈；2008年爆发金融海啸后，从来号令天下的G7已无力化解危机，一个以中国及新兴国家为核心的G20横空出世与G7“共治天下”，新的“半球化”已隐然胎动。但从隐然胎动到如今的隐然浮现，其间还有三个关键节点：一是美国奥巴马2009年上台后的“去中国化”（建构旨在将中国排除在外的TPP）；其次，是2017年特朗普上台后“反中国化”（对中国发动贸易战、产业战、科技战等）；再其次，就是这一次的俄乌战争了。这三个关键节点的背后，当然就是主导本世纪发展的美中世纪全球大博弈的逻辑了。

天下二分大势既已明朗，全球即将再度进入一个新的“半球化”时代，几个问题无可避免将受到关注：（1）如何面对。企业该如何面对不同市场及不同产业链，中、小国家如何选边站队或游走其间；（2）去美元化趋势下，新的国际货币会否出现；（3）看远一些，天下大势合久必分，分久必合。天下二分之后会否再分？或二分之后又有什么契机或依什么逻辑，再向全球化回归？凡此，均充满了悬念，但有一点可以确定，未来的赢家必属于善于观势、敏于备势及长于导势者。