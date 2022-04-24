防疫 一个台湾两个世界？

来源：联合新闻网

作者：郑绍成

面对严峻冠病疫情，心中想起论语一句话：“民可使由之，不可使知之”，如此断句似是愚民帝制（民众乖乖听话即可，不能让民众知晓道理）？但纵观全文，断句应是：“兴于诗，立于礼，成于乐。民可，使由之，不可，使知之。”以诗礼乐治国，民众可自由生活，若不行，为政者就要教育民众。

首先思及台湾防疫，疫情指挥中心的防疫政策就是诗礼乐，惟民众生死之事不可儿戏。指挥官防疫金句，从自夸“超前部署”到近期“自主应变”，皆让民众哗然。

面对各国在妥善政策搭配下，走向“与病毒共存”和国境解封，阿中的自主应变是代表“放生”吗？网络议论自主应变究竟是自寻生路、自求活路，或自生自灭？显示民众已不知道在这虚幻口号下，如何因应来势汹汹的病毒，能自力救济、自求多福？

其次，科学讲求数据，但数据治国也是民众最无感和最厌恶的状况。陈时中预估此波感染率约一成五，代表染疫数将达三至四百万人左右；但柯文哲则推算台湾将有七百万人确诊。

目前台北就有超过一万两千人居家隔离，近五万人停课中，柯市长更直言：以现有停课、居隔标准，再过一周台北市就会停摆。面对官员的数据治国，民众的自主应变，就是继续消极“戴口罩、勤洗手、减少出入人多公众场合”，反观对岸不近人情的封城、封市，相较台湾却更积极吧？

第三，超前部署的真相，就是民众自求多福，指挥中心和医疗前线是两个平行时空。媒体报道“北部已有医师反映专责病房爆满，忧心医疗量能恐难负荷”，指挥中心却强调，医院空床率仍有六成一，一个台湾，两个世界？

民众都知道机率概念，若说百万分之一机率极微，但发生在自己身上就是百分之百，不再是或然率，而是命中率。“正常人”当然不希望确诊，也不希望被隔离导致影响工作和生活。但指挥中心是否能预先正确指引，而不是等到有两岁儿童因送医延宕致命，再修正规定？

第四、执政者要能人饥己饥，苦民所苦。面对新疫情，民众更想知道最高领导者和相关部会长官，到底有那些积极措施吧？

专家估计，此波疫情台湾致死率，应在韩国和香港之间，约一千两百到七千人。确诊民众最迫切的疑问，不外乎是“万一确诊，有医院医治我吗？能住院吗？”无奈儿童疫苗采购多时，如大旱望云霓；北北基桃疫情重灾区，即将面临病床短缺窘境。主政者再无积极措施，不幸死亡民众的家属们必然万分怨怼，对政府丧失信心。

半部论语可治天下，诚盼主政者的“诗礼乐”可真正妥善部署、解民所苦，则台湾民众万幸。

作者是文化大学国贸系副教授

