中立国被迫选边 非友即敌世界巨变

来源：明报

明报社评

受俄乌战争影响，北欧两个中立国瑞典与芬兰，近期宣布有意加入北约，由于进展顺利，很可能今年夏季就会成事。欧洲另外两个中立国瑞士与奥地利，在俄乌战争爆发后，亦一改传统立场，加入制裁俄罗斯行列。一些对俄乌战争立场中立的国家，如东欧的塞尔维亚，也受到选边站的巨大压力。俄乌战争的溢出效应正在发酵，令欧洲乃至世界的安全秩序遽变，在这种非友即敌的氛围毒化下，全球将变得更加对立，其后续影响甚至超出俄乌战争本身。

芬瑞两国欲加入北约

欧安全格局反受其乱

在美国主导下，北约（NATO）自1999年以来先后5次东扩，成员国从16个增至30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境。芬兰若加入北约，将令北约与俄陆地边界增加逾倍。从地图上看，两国的加入，等于北约钉上了封锁俄罗斯的围栏最后一截短板。更意味深长的是，芬兰由于曾在与苏联的战争中失败，二战后历届政府对东方强邻都奉行中立的友善政策，对内压抑反苏声音，以致“芬兰化”（Finlandization）成了委曲求全“以小事大”的代名词；瑞典则200年来都坚守“永久中立”原则，在两次世界大战和冷战期间都置身事外。

1907年《海牙公约》（Convention de La Haye）规定，中立国在战争期间不参与战争，也不帮助打击交战国，中立国亦不应被要求向任何交战方出口或运输军用物资。但俄乌战争开始以来，芬兰和瑞典分别向乌克兰援助武器，奥地利则向乌克兰提供防护装备，对俄关闭领空，瑞士也参与对俄制裁，冻结俄个人资产。

中立国选择中立，是在强邻环绕下的一种自我保护手段，并有不同的历史背景。与芬兰一样，奥地利的中立也是二战的结果，当时该国被美苏英法4国占领，保持中立是独立的代价；瑞典、瑞士的中立虽有逾百年历史，也都是早年参与战争后痛定思痛的结果。

早在第二次世界大战期间，瑞士和瑞典就与纳粹德国有各种暧昧的关系，如前者封关，拒绝以十万计的犹太人难民入境，曾遭人诟病。冷战后美国一强独大，俄罗斯实力羸弱，各中立国中，芬兰、瑞典和奥地利都加入了欧盟，并透过“和平伙伴关系”计划与北约合作，发展与西方军事联盟的关系。现在芬瑞两国要加入北约，算是瓜熟蒂落。两国的取态，与其说因俄乌战争增加了恐惧，不如说是战事暴露了俄罗斯病猫的真相，给这些国家平添了捋虎须的勇气。

这些中立国的选择，或是为寻求新的安全保障。惟对于欧洲安全架构来说，则是未见其利，先见其乱。这种选边站，令俄罗斯不安全感加剧，扬言将采取最强烈的反制措施，包括将核武器部署在俄芬边境及欧洲飞地加里宁格勒（Kaliningrad）。欧洲已经脆弱的地缘安全格局料将更加危险，最终结果必是欧俄两败俱伤。而放弃中立的国家，从此亦失去在区内居中斡旋的资格，奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）日前穿梭乌俄调解，就遭普京冷待空手而回。而改变中立地位，亦令相关国家利益受损，以中立国身份和银行系统高度保密自豪的瑞士，在冻结数十亿美元俄罗斯资产后，亦引发了资本出逃的恐慌，乃至瑞士联邦主席卡西斯（Ignazio Cassis）反覆强调无意放弃中立，他在与中国外长王毅通话时表示，“不支持将俄排除在多边机构之外，将继续坚持中立国地位”。

塞国被迫投赞成票

不准中立不利和平

俄乌战争开始以来，很多立场中立的国家受到西方世界的极限施压，这种压力之大，也只有中国、印度等少数大国可以抵挡。曾是不结盟运动创始国南斯拉夫主体的塞尔维亚，因坚持不对俄制裁，一直遭西方威胁。总统武契奇（Aleksandar Vucic）透露，在联合国将俄罗斯逐出人权理事会的表决中，该国原计划投弃权票。由于俄资是塞尔维亚石油公司（NIS）的大股东，一些欧盟国家向其警告，投弃权票NIS就可能面临制裁。在联合国投票前，欧盟将制裁与否的决定时间推迟到下午6点，以观察塞尔维亚在当日下午4点开始的联合国大会上如何投票。迫于无奈之下，塞尔维亚只能投下赞成票，令与俄同属斯拉夫民族的该国民众大为不满，认为是“出卖兄弟”，引发抗议浪潮。

虽然“中立”（neutral）和“不结盟”（non-aligned）一样，定义都高度灵活，但中立国往往是大国妥协的结果，或是敌对国家间的缓冲地带，中立国存在本身，就代表协商与和平，可阻遏冲突扩大化，有利于和平，亦符合国际体系的要求，避免了国际间的极端化和矛盾激化。俄乌战争，打破了冷战以来形成的世界脆弱平衡，而近期西方世界汹涌的“非友即敌”浪潮，冲击了现有的国际政治安全秩序，更开启了百年未有之世界大变局。这种巨变，对人类社会是福是祸，人们且拭目以待。