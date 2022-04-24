法国总统愿景二选一 牵动欧洲未来

来源：明报

记者：周宏量，曾永昌

法国大选第二轮终极投票今日（24日）举行，共和前进党的现任总统马克龙继5年前上届大选再次决战极右国民联盟的马林勒庞。选前民调显示，马克龙的领先优势自第一轮投票后扩大，有望成功连任，但料难重演5年前的大胜，反映马林勒庞的主张已不再是法国社会的边缘论述。对比2017年，马林勒庞进一步减少政纲的激进内容，但其反全球化的愿景跟强调欧盟作用的马克龙仍是大相迳庭，令这场选战不止是二人之争，也是法国民众对国家全球定位愿景的又一次抉择，甚至牵连到欧盟和北约的未来。

马林勒庞：民族主义者与全球主义者之争

根据选前最后一批民调，马克龙（Emmanuel Macron）与马林勒庞（Marine Le Pen）单独对碰的支持度差距，由第一轮投票前的不足5个百分点，扩展至约10个百分点，但跟2017年大选次轮马克龙大胜逾30个百分点，仍不可同日而语。

无论是马克龙还是马林勒庞，都毫不犹豫地强调二人思想如何相反对立。马林勒庞一再反对自己被标签为极右，表明她与马克龙是“全球主义者（globalists）与民族主义者（nationalists）之争”。不过，在反全球化论述下，马林勒庞显然视欧盟和北约为眼中钉。她鼓吹法国退出北约联合指挥机制，冲击现有欧洲安全架构，而尽管她声言已放弃带领法国退出欧元区或欧盟的想法，变成提倡内部改革欧盟，削弱其跨国家（transnational）特点，促使欧盟性质更接近“主权国大会”。有论者形容她的策略俨如“除了名义以外的法国脱欧”，地缘政治顾问公司欧亚集团欧洲主任拉赫曼（Mujtaba Rahman）向《卫报》称，马林勒庞的欧盟政策就是“我们会留在巴士上但将之驶近悬崖”。

马克龙党友：外望者与内望者对碰

对比之下，马克龙对北约角色（尤其是美国在北约的主导地位）一直有微言，在特朗普入主白宫期间更曾称北约濒临“脑死亡”，但也承认在俄罗斯入侵乌克兰后，北约“被抢救起死回生”。不过，他对欧盟地位的重视毋庸置疑，这从其欧洲主权和战略自主倡议可清楚反映出来。

马克龙的党友、法国国民议会（下议院）议员热内特（Anne Genetet）日前接受本报专访时，形容马克龙与马林勒庞之争是“两种愿景的对碰”：马林勒庞是内望的（inward looking）候选人，寄望重现经幻想化的过去；马克龙却是外望（outward looking）和付诸实行的领袖。她形容马林勒庞视多边主义、欧洲和北约为问题，马克龙却视它们为解决方案。

热内特直言法国选民如今面对两项相反的愿景：一个（指马林勒庞）是认为法国可以在巨大和具竞争的世界上独自行事，另一个（指马克龙）是法国无法独自成事，需要盟友和伙伴。她解释，欧洲需要携手在中美两强交锋的世界向前迈进，“我们不能身处‘两颚之间’（注：形同随即被咬，意即被中美夹击）”，倘若法国独自行事，肯定会被两个超级大国所削弱，“因此，法国的主权和独立需要透过强大的欧洲来实现”。她质疑马林勒庞至今仍无法理解这一点，“恐怕也永远无法理解到”。

浸大学者：法总统之职 最能展示理想化欧洲

研究法国政治的香港浸会大学政治及国际关系学系系主任科莱（Alistair Cole）向明报表示，随着英国脱欧及德国的影响力不及从前，意味法国在欧洲和国际舞台的角色将发挥更大作用。他直言大概没有政治职位比法国总统更有能力展示理想化欧洲愿景，马克龙更是个中典型，但面对欧盟内部谈判的现实，以及对欧洲未来的另类叙事持续存在吸引力下，马克龙的欧洲一体愿景能否成事尚待观望。