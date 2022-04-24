俄乌战争长期化，时间站在哪一方？

来源：中时电子报

作者：杨永明

俄乌战争已满两个月，俄罗斯已经放弃控制乌克兰的政治目标，转而以攻占乌东顿巴斯的第二阶段战略目标，乌克兰军队仍然展现惊人抵抗韧性，从马立波到乌东城镇，俄罗斯军队进展不易。但战争很可能长期化成为消耗战，时间会倾向哪一方的变数颇多，俄罗斯在短中期仍有战场优势，中长期则美国与中国获利最大。

这场战争迄今并没有明确的解决方案，俄罗斯从非军事化到非纳粹化，乌克兰从愿意中立化到要收复所有失土，美国更从来没提过终战方案，因此战争不会很快结束，至少在一段时间内不会，反是很可能会迎来一个新的冲突时代：欧洲安全不稳定和持续的溢出威胁，全球更会因为长期战争与制裁而导致粮食危机与经济不确定的冲击。

那么关键的问题是：时间站在谁一边？我认为短中期时间，数月到一年或甚至两年内，时间可能站在俄罗斯一边。俄罗斯军事虽然不太符合过往超强形象，但在乌克兰战场上仍有优势，特别是西方国家不愿亲自参战以避免战争扩大。俄罗斯针对西方制裁也意外表现出抗压性，作为能源与大宗物资出口国，俄罗斯经济与金融体制表现出在短中期支撑战争进行的能力。

同时，俄乌战争变成消耗战，必将造成欧洲民间社会面对能源、通膨与经济的民生困境，也会对战争失去关注与兴趣，开始减弱对乌克兰的支持。德国民调已经出现近6成民众反对骤然切断与俄罗斯的油气供应，法国选举民调也显示法国人民更关切购买能力问题。这些会影响欧洲政治领导人的态度，反而更积极从事穿梭外交，寻求有利俄罗斯条件的停火协议。

换言之，短中期的消耗战可能有助于普京分化大西洋两岸的西方国家，美国与法德的分裂、北约与欧盟的分裂、西欧与东欧的分裂，尤其是在西方对乌克兰的支持开始减弱的情况下，这需要有高支持度的政治领袖的激励与领导，拜登虽有外交经验，但是他的国内民意支持低落，CNBC民调指出，仅有40%受访者认同拜登应对乌克兰的态度，有49%不认同，西方同心持续力挺乌克兰的挑战巨大！

如果战争发展为中长期持续战争，美国与中国会是时间的胜利者。战争中长期化主要关键还是在西方持续强力支持乌克兰，俄罗斯不再是对抗乌克兰军队，而是整个西方社会，包含美国、北约与欧盟。如此，美国能挥旗统合西方国家，而中国能整合中立的非西方国家阵营，并与俄罗斯维持微妙互动关系。

俄乌战争持续成为一场旷日持久的中长期战争，符合美国拜登政府的战略规划，亦即透过军事援助和制裁，乌克兰帮美国打一场代理战争。而代理战争就是要久、耗、伤，打得越久，消耗越多，才能让敌方受伤。因此，无论战争的轨迹如何，美国必须持续长久维持对乌克兰的军事支持。

然而，持续支持乌克兰战争并非易事，前述经济压力、民意转变、西方阵营分裂等问题，况且普京认为西方民主国家不稳定且效率低下，随着战争压力的增加，他可能押注欧洲或美国的政治转型：如果特朗普在2024年美国总统大选中再次当选，他可能会再次尝试与俄罗斯达成协议。

中国和其他近150个国家维持中立与不介入，没有制裁俄罗斯，也没有援助乌克兰。这让美国与西方媒体很感冒，不断指责忽视侵略，并警告不得协助俄罗斯。不过，战争使得多数国家更深刻感受到稳定贸易与安全关系的重要，中国作为最大贸易国与最大消费国，将是战争不确定浪潮中的沉稳支柱。同时，随着战争持续，俄罗斯将会更加依赖中国的经济与地缘支持，中俄关系将更稳固。

乌克兰呢？被战火蹂躏的乌克兰是最大输家，不仅断垣残壁、人民伤亡，国家的复苏与重建遥遥无期，世界银行评估乌克兰2022年的GDP损失为45%。至于逃离乌克兰的难民已经超过500万，何时能重返家园更是前途渺茫。此外，乌克兰国土被四分五裂，克里米亚与乌东的卢甘斯克、顿内茨克两个省，分别以公投和宣布独立方式离开乌克兰，无论战争结果如何，将很难再重返乌克兰领土。最后，如果俄乌战争真的长期化，很有可能演变为类似早已淡出视线的叙利亚战争，结果会是一场永无休止的战争随着时间的推移而被忽视。

作者为前国安会副秘书长、台北论坛基金会执行长