华视“狼来了” 谁还信？

来源：中时电子报

作者：陈东伯

华视新闻台接连两度发生散播“以假乱真”跑马灯讯息，造成观众恐慌的严重误植事件，引起外界挞伐。华视一日两次出包，一个是大陆攻台消息、另一个是大屯山火山爆发灾难消息，两度高喊“狼来了！”，结果都是胡闹，万一下次国安单位疾呼真有狼来，谁还信？

华视检讨报告中说明，“因4月19日录制新北市消防局所需之防灾演习影片，误植错误路径，导致4月20日7点晨间新闻严重错误的跑马讯息；同日上午9点，新闻下方横式跑马文字又出现非事实横式跑马讯息，指向字幕人员测试模版关闭流程未完全”。有资深主播指“这是很低阶的错误”，公广集团兼华视董事长陈郁秀和代理总经理陈雅琳22日凌晨双双宣布请辞。

陈郁秀写信给内部员工透露出，“公广组织、设备及部份同仁心态的老旧，跟不上新兴媒体转变的速度与潮流，而导致公视、华视近期错误不断，已严重影响公广集团对外的观感与公信力”。无独有偶，民进党立委林楚茵指出，“第七届公视董事会改组已延宕两年半，目前董事会与经营团队都处于延任、暂代的荒谬状态，难怪一直出包”，并指责为国民党恶意杯葛导致延宕。

这明显是内部管理松散、无涉蓝绿的问题，况且民进党已执政6年，现在捅出大楼子就推给前朝、推说改革阻力，这套路符合民进党惯用伎俩，引发网友质疑民进党危机处理能力太弱、也太瞎了。

华视两度出包还爆出“案外案”，代理总经理陈雅琳遭质疑拿侨委会千万元标案，访问驻外代表，却以“独家新闻”宣传，新闻专业与置入行销夹缠利益纠葛，破坏媒体公信力；公广媒体是公共媒体，却彷佛成了美化执政党形象的化妆师，这实在也太践踏新闻专业、罔顾媒体尊严。

在NCC护航眷顾之下，执意将黄金新闻频段52台给华视，有内部员工传出因人力不足难以兼顾而闯下大祸，可见得明明啃不下这根大骨头，陈耀祥只为承欢层峰，出事却不敢扛责。只要有陈耀祥、陈郁秀这帮人尸位素餐，侈言媒体改革还不知要等到猴年马月？